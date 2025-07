Así es cómo debes cuidar tus canas en verano

Fuera tabúes. Las canas se han convertido en todo un símbolo de belleza demostrando autenticidad. No es cuestión de edad, sino de salir a la calle reivindicando la naturalidad de nuestra melena, pero teniendo en cuenta una rutina necesaria para su mantenimiento óptimo en verano. Porque sí, como también ocurre con los decolorados o teñidos, los cabellos con canas son unos de los que más sufren durante la exposición a los rayos UV, además de también ser víctimas del cloro, la humedad o el salitre. Y nuestra sección Lifestyle de La Razón tiene todas las claves secretas para abrazarlos y mimarlos.

Cada vez es más común dejar crecer las canas, o bien, hacer tratamientos en la peluquería para hacer la transición a ellas. Además de ser una de las opciones perfectas para no preocuparnos de más en teñirnos cada mes, también se trata de una de las tendencias en cabello este 2025. Eso sí, lo que tenemos claro que no queremos es un tono apagado, sin nada de vida o luminosidad ni tampoco con un aspecto seco o maltratado. De ahí la importancia de saber todos los consejos para cuidar las canas este verano. Bien es cierto que son indicaciones que hacemos (o deberíamos hacer) cada día, pero en este caso, tenemos que hacer más hincapié debido a que este tipo de cabello se vuelve más sensible ante el sol, es más propenso en oxidarse o es mucho más frágil. Por lo que, en este artículo te contamos cómo cuidar tus canas este verano para mantenerlas sanas, suaves y radiantes.

Cómo cuidar las canas este verano

Como decíamos, las canas deben estar intensamente mimadas este verano a causa de su fragilidad o debilidad ante los agresores externos. Uno de los pasos obvios en una rutina eficaz es asegurarnos de una perfecta protección solar capilar, así como su reaplicación cada dos horas, aproximadamente. Sobre todo, lo haremos con productos en formato spray o crema con fórmulas ricas en vitamina E, aceite de uva o pantenol. Se trata de uno de los pasos más importantes, puesto que de la misma manera que nos cuidamos la piel, el cabello también debe ser protegido de los rayos UV para evitar un tono amarillento. Y hablando de ello, otra manera de evitarlo sería la utilización de champús azules o violeta (una o dos veces por semana como máximo) que ayuden a matificar las canas y a controlar su color.

Andie MacDowell presumiendo de cabello con canas. Gtres

Durante estos meses solamente tenemos motivación para sobrevivir a las altas temperaturas con planes en la playa o piscina. Pero cuidado, nuestra melena puede salir perjudicada tras largas horas de disfrute. Para ello, seguiremos un ritual de lo más sencillo, pero de manera constante. Antes de meternos en el mar o la piscina, aclararemos nuestro cabello con agua dulce y lo repetiremos tras salir. Mientras estás tomando el sol no te la juegues y aprovecha el tiempo para utilizar un acondicionador sin enjuague para que el cloro o la sal no penetre en el cabello.

Todos estos cuidados los fusionaremos con un claro énfasis de hidratación profunda para evitar, sobre todo, la sequedad y el quebramiento. ¿Cómo? Sería ideal utilizar tanto mascarillas nutritivas dos veces por semana, así como aceites capilares con ingredientes naturales, como árganos o jojoba. Además, de utilizar tu ruina de confianza específica para cabello canoso o gris, rico en antioxidantes para evitar la oxidación.

Para finalizar, uno de los consejos que parecen obvios, pero que debemos recordar siempre, es esquivar a toda cosa las herramientas de calor para no dañarlo. Intenta presumir de él evitando secadores, planchas o tenacillas. ¡Que viva la autenticidad de nuestro cabello!