Cómo prevenir las estrías en el embarazo: mis cremas favoritos antiestrías

Una de las huellas más frecuentes que queda en nuestra piel tras un embarazo suelen ser las estrías. A todas nos pueden salir estrías en nuestra vida, por diferentes razones, aumento o reducción de peso rápido, crecimiento e incluso por desarrollo muscular. No obstante, en el embarazo es muy frecuente porque nuestra piel tiene que soportar un estiramiento extremo y pocas consiguen evitarlas.

Tras dos hijos, yo soy una de esas pocas que no tiene ninguna estría por el embarazo. Es curioso, pero conseguí evitar su aparición y todas las estrías que tengo son anteriores. ¿Cómo lo conseguí? Gracias al uso de cremas antiestrías y sobre todo con constancia.

¿Por qué aparecen las estrías durante el embarazo?

Las estrías son cicatrices que se forman cuando la piel se estira más rápido de lo que su estructura puede soportar. En el embarazo, esto ocurre especialmente en el abdomen, pecho y muslos, donde el crecimiento es más acelerado. Aunque no se pueden eliminar por completo, sí es posible prevenir su aparición y mejorar el aspecto de las ya visibles con productos específicos que refuercen la elasticidad y nutrición de la piel. Así conseguí yo evitarlas, utilizando productos específicos en las zonas más conflictivas a diario.

5 cremas antiestrías que recomiendo (y por qué)

Cuando encuentras un producto que funciona te aseguras de que nunca te quedarás sin él. Por eso, tras probar distintas opciones los primeros meses de embarazo encontré una de mis favoritas. Sin embargo, no quería quedarme en una única opción por eso, os comparto las 5 cremas antiestrías que más me han gustado y he probado. Te cuento porqué me gustan a continuación.

1. STREECH MARKS CREAM – FARMA DORSCH

Esta fórmula española combina más de un 98 % de ingredientes naturales con activos reparadores y reafirmantes. Contiene centella asiática, rosa mosqueta y proteína de soja, tres ingredientes clave para mejorar la elasticidad y regenerar la piel. Su textura es rica pero se absorbe bien, y el envase airless permite aprovechar hasta la última dosis. Ideal para quienes buscan una opción efectiva y respetuosa con pieles sensibles.

Streech Marks Dorsch

2. Crema Antiestrías Embarazo – SUAVINEX

Con un 89 % de ingredientes de origen natural, esta crema destaca por su rápida absorción y aroma suave, pensado para el olfato sensible de las embarazadas. Su fórmula incluye centella asiática, ácido hialurónico y colágeno, lo que la convierte en una opción excelente para hidratar profundamente y aportar firmeza. Además, está clínicamente testada y es apta para pieles sensibles.

Crema antiestrías Suavinex

3. Trofolastin Antiestrías

Una de las más vendidas en España, esta crema contiene centella asiática, colágeno y elastina, ingredientes que ayudan a reafirmar la piel y prevenir la formación de estrías. Su textura ligera y sin perfume la hace perfecta para usar durante todo el embarazo, incluso en pieles reactivas. Es especialmente eficaz en zonas como el abdomen y los glúteos.

Anti-Estrías TRofolastín

4. Aceite de Masaje Antiestrías – WELEDA

Si prefieres una textura oleosa, este aceite es una joya. Formulado con almendra dulce, germen de trigo y jojoba, aporta nutrición profunda y elasticidad. Se recomienda aplicarlo con masajes circulares, lo que además mejora la microcirculación. Es ideal para quienes buscan un momento de autocuidado mientras previenen las estrías.

Aceite de masaje para estrías Weleda

5. Woman ISDIN Antiestrías

Esta crema combina rosa mosqueta, manteca de shorea y vitamina E, activos que ayudan a reducir las marcas y mejorar la textura de la piel. Su absorción es rápida y no deja sensación grasa, lo que la hace perfecta para usar antes de vestirse. Es una opción muy completa para quienes buscan prevención y reparación en un solo producto.

Crena antiestrías ISDIN

¿Cómo aplicar las cremas antiestrías?

La clave está en la constancia y el masaje. Aplica tu crema o aceite dos veces al día sobre piel limpia y seca, insistiendo en las zonas más propensas: abdomen, pecho, glúteos y muslos. Los movimientos circulares activan la absorción y mejoran la elasticidad. Puedes convertirlo en un ritual relajante diario. A mi me gustaba aprovechar el momento tras la ducha para asegurarme de aplicarlo cómodamente.

Además, una vez tengas a tu bebé no debes olvidarte de tu ritual de cuidado al menos tres meses más, para favorecer la reparación cutánea. Luego podrás continuar con tu rutina de cuidado corporal favorita.

Prevenir las estrías durante el embarazo no requiere fórmulas mágicas, sino productos bien formulados y una rutina constante. Estas cinco opciones combinan ingredientes eficaces, texturas agradables y respaldo dermatológico. El aroma parece un detalle sin importancia, pero durante el embarazo lo mejor es elegir olores suaves y neutros. Te aseguro que lo agradecerás. De hecho, yo descarté alguna porque no conseguía soportar el olor porque para mí todo era demasiado intenso. Constancia y prevención son la fórmula ganadora.