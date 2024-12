La crema de día de farmacia con péptidos que utiliza mi madre de 50 años

Los péptidos no están de moda sin razón alguna, sino porque son los principales activos más eficaces con capacidad de reducir los signos de la edad y mantener la dermis joven. Se ha convertido en el aminoácido más socorrido en la rutina facial de las pieles maduras, puesto que además de combatir contra el envejecimiento, también devuelve la firmeza de la piel, así como estimula la síntesis natural de colágeno. Como comenzamos a perder dicha proteína a partir de los 25 años, es recomendable comenzar a introducir cremas faciales con péptidos en nuestros pasos de belleza, teniendo en cuenta tanto cuál es la más adecuada a nuestras necesidades o qué productos son compatibles con esta hormona. Sobre todo, debemos tener en cuenta que no podemos mezclar los péptidos con aquellos productos que contengan ácidos directos, vitamina C o retinoides, puesto que pueden reducir la eficacia de los aminoácidos e irritar la piel. A todo ello, también nos ayuda a la producción de elastina con el objetivo de que los tejidos crezcan más fuertes y se vuelvan más elásticos para recuperar la estructura y firmeza de la piel. Has comprobado que, como buenas editoras de belleza, nos hemos informado lo suficiente para recomendar sin ninguna duda los productos de belleza con péptidos para renovar nuestra piel en tan solo una aplicación. Lo añadiremos a nuestra rutina de skin care junto con los sérums antimanchas o los sérums reafirmantes.

De la misma manera que ocurre con el colágeno, los péptidos también se encuentran en la piel. Con la edad van desapareciendo, por lo que nuestra función es encargarnos de hacernos con los ítems de belleza con péptidos más rentables del mercado. Aunque lo más común sea socorrer a los sérums, lo cierto es que las mujeres de todas las edades están empezando a aficionarse a las cremas con péptidos. Como he cumplido 25 años hace pocos meses, he recurrido a mi madre como consejera de belleza de confianza para que me recomiende su esencial de neceser que ha encontrado en la farmacia por menos de 43 euros. Estamos hablando de la crema facial de día con péptidos de Medik8 que mi madre ha conseguido en la farmacia y que cumple con cada una de las funciones para combatir contra el envejecimiento. Asimismo, añade una dosis de hidratación, así como un péptico probiótico que fortalece la barrera cutánea para alejarse de los agresores externos.

Crema de día con péptidos, de Medik8 (42 euros)

Crema de día con péptidos. Medik8

Ahora substituiremos los sérums con vitamina C o las cremas con retinoide para hacer sitio en nuestro neceser a las cremas faciales con péptidos que más resultados veremos en nuestra piel.