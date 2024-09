Estos son los productos de belleza que necesitas usar después del gimnasio

Practicar deporte es una de las mejores maneras de cuidar tanto el cuerpo como la mente. No solo mejora nuestra condición física y nos ayuda a reducir el estrés, sino que también fortalece nuestro sistema inmunológico y promueve una sensación general de bienestar. Sin embargo, para mantener tu piel en óptimas condiciones, es crucial incorporar ciertos productos de belleza para usar después del gimnasio. Durante el ejercicio, factores como el sudor, los radicales libres y la exposición al sol, si practicas deportes al aire libre, pueden afectar negativamente la salud de tu piel. Es común que el sudor obstruya los poros, favoreciendo la aparición de imperfecciones o acné, mientras que los radicales libres generados durante la actividad física pueden acelerar el envejecimiento celular.

Pero no te preocupes, los beneficios del deporte superan con creces estos efectos, y con una rutina adecuada y los productos correctos, puedes asegurarte de que tu piel se mantenga tan en forma como tú. A continuación, te mostramos cómo el ejercicio puede afectar tu piel y qué productos de belleza son imprescindibles para usar después del gimnasio. ¡Dale la bienvenida a tu nueva rutina de skincare post-entrenamiento!

Del sudor al acné en un solo paso

El sudor, aunque necesario para regular la temperatura corporal, puede ser un enemigo de tu piel. Cuando practicamos deporte, sudamos, y esa sudoración puede obstruir los poros, lo que genera imperfecciones. Raquel González, cosmetóloga de Perricone MD, nos recuerda: 'La limpieza tras el ejercicio es fundamental para evitar la congestión de los poros y la aparición de acné. También es recomendable exfoliar la piel periódicamente.'

Daily brightening and exfoliating peel, de Perricone MD (82 euros)

Peeling rejuvenecedor Perricone MD

Este sérum con efecto exfoliante contiene una mezcla de vitamina c y ácido ferúlico entre otros ingredientes que lo hacen ideal para eliminar las células muertas y aumentar la luminosidad de la piel.

El deporte y el envejecimiento prematuro

Sorprendentemente, el ejercicio puede acelerar el envejecimiento de la piel. Marta Agustí, directora dermocosmética de Omorvicza, explica: 'El ejercicio produce radicales libres, que son los principales causantes del envejecimiento celular.' Pero no te preocupes, no tienes que dejar el gimnasio. Los antioxidantes son tus mejores aliados. Incorporar en tu rutina diaria productos ricos en vitamina c, vitamina a y minerales puede ayudarte a combatir estos radicales libres.

Daily vitamin c, de Omorovicza (120 euros)

Daily vitamin c Omorovicza

Un buen ejemplo es este sérum de Omorovicza con vitamina c, que no solo ilumina, sino que combate los signos de envejecimiento, protegiendo tu piel del daño oxidativo.

Crystal retinal 6, de Medik8 (86 euros)

Crystal retinal 6 Medik8

Para un tratamiento nocturno efectivo, opta por un sérum con vitamina a como este de Medik8 que actúa 11 veces más rápido que el retinol tradicional.

El sol: el enemigo evidente

Si practicas deportes al aire libre, el sol se puede convertir en tu mayor enemigo. Según Patricia Garín, de Rosalique, 'el sol es el principal causante del envejecimiento de la piel.' Incluso si usas protector solar, el sudor puede debilitar su efectividad. La solución es simple: reaplica tu protector solar con frecuencia, especialmente después de sudar.

Anti-redness miracle formula 3 in 1, de Rosalique (34,95 euros)

3 in 1 anti-redness miracle formula Rosalique

Este protector solar de uso diario de Rosalique es ideal para personas con pieles sensibles o propensas a rojeces.

El poder de la suplementación

Además de cuidar tu piel por fuera, no olvides nutrirla desde el interior. Sole Urrutia, directora nutricional de Advanced nutrition programme, recomienda complementar la dieta con vitaminas a, c y e para contrarrestar los radicales libres y mejorar la salud de la piel.

Skin ultimate, de Advanced nutrition programme (91 euros)

Skin ultimate Advanced nutrition programme

El pack Skin ultimate de Advanced nutrition programme es una solución perfecta, ya que contiene una combinación de antioxidantes, biotina y omegas que apoyan la elasticidad y firmeza de la piel, el cabello y las uñas.

Hidratación post-gimnasio

Finalmente, después de una intensa sesión de entrenamiento, es importante que tu piel reponga la hidratación que ha perdido tras el proceso de sudado.

Super green poem, de Byoode (29 euros)

Super green poem Byoode

El limpiador en formato gel de Byoode es una excelente opción para limpiar profundamente la piel sin resecarla, dejándola fresca y revitalizada.

¡Ahora ya no hay excusas para no cuidar tu piel después del gimnasio! Con esta rutina post-ejercicio, estarás lista para enfrentar cualquier reto, tanto dentro como fuera del gym.