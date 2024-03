Estas son las mejores mascarillas de cabello rizado del mercado

Si tienes el pelo rizado y no sabes cómo cuidarlo para que tus rizos se vean hidratados, brillantes y definido, puede que no te hayas aplicado una buena mascarilla hidratante con la que devolverle el brillo natural a tu cabello. Por ello, es esencial cambiar nuestra rutina de cuidado en la ducha e introducir aquellos productos acorde a nuestro tipo de pelo. Por ejemplo, tus rizos no se verán definidos si estamos aplicándonos en la ducha un champú y mascarilla específico para cabellos lisos y viceversa. Es muy importante que encontremos los productos ideales que vayan mejor con nuestras necesidades y utilizarlos cada vez que debamos lavarnos el pelo. Empezar con un champú y, seguidamente, aplicar un buen acondicionador de medios a puntas y esperar unos minutos. Al menos, una vez o dos veces a la semana es primordial que apliquemos una buena mascarilla y dejarlo reposar durante cinco minutos para que esta penetre en nuestro cabello y absorba todos los nutrientes de la misma.

Además de la mascarilla, una vez secado el pelo, podemos aplicar un buen sérum de cabello de medios a puntas. De esta manera, conseguiremos que nuestro pelo se mantenga hidratado por mucho más tiempo y los rizos se vean mucho más definidos y con más brillo. Sí es cierto que mantener el pelo rizado es mucho más complicado que un pelo liso, ya que este requiere de mucho más cuidado y mimo, pues los rizos tienden a caerse al paso de los días. Sin embargo, una melena rizada cuidada es preciosa, por lo que merece mucho la pena invertir nuestro tiempo diariamente para que nuestros rizos no pierdan su esencia. Sin más, te enseñamos algunas de las mejores mascarillas del mercado con las que conseguir una melena perfecta esta primavera.

Mascarilla hidratante rica intensiva, de L'Oréal (15,94 euros)

Mascarilla hidratante L'Oréal

Mascarilla extra nutritiva, de Kérastase (32,90 euros)

Mascarilla extra nutritiva Kérastase

Smoothie realzador de rizos, de Shea Moisture (12,95 euros)

Smoothie realzador Shea Moisture

Mascarilla hidratante, de TRESemmé (5,31 euros)

Mascarilla hidratante Tresemmé

Estos son algunas de las mascarillas de pelo que puedes encontrar en el mercado con los que conseguir unos rizos de escándalo. Aplícalo durante la ducha y déjalo reposar durante nos minutos para que el pelo absorba todos los nutrientes de la mascarilla.