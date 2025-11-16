Qué película o serie debes ver este noviembre

Cuando las tardes comienzan a hacerse más cortas o el frío se apodera de nuestros días, no encontramos mejor plan que resguardarnos en casa disfrutando de los buenos estrenos de noviembre. Mientras que anochece antes, nada mejor que prepararse una bebida caliente, un aperitivo delicioso y disfrutar de una buena película o serie junto con la manta.

Porque este mes es la antelación de diciembre con las primeras proyecciones navideñas o nuevos lanzamientos que prometen engancharnos desde el primer minuto. Especialmente, los fines de semana son el mejor momento para desconectar de la rutina, así como de descansar, con una maratón de películas o series. Más allá de volver a ver tu favorita que nunca te cansas de ella, estas semanas hemos tenido y tendremos estrenos de los que llevamos hablando y esperando muchos, muchos y muchos meses.

Además de todo tipo de tipologías, desde el thriller que te mantendrá aterrorizado en el sofá hasta el final hasta la más romántica con una trama significativa y que nos hará reflexionar. Las plataformas de streaming como Netflix, Prime Video o Disney + han sido de lo más sensatas regalándonos un mes de noviembre cargado de series y películas que nos obligarán quedarnos en casa y nos harán los domingos más felices.

'Die my love', en todos los cines

Die my love, una película dirigida por Lynne Ramsa y protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson que se ha estrenado este 7 de noviembre. Se basa en la evolución de la relación de Grece y Jackson desde que son padres, en la que se mudan desde Nueva York hasta Montana para comenzar una nueva vida como familia.

A lo largo de esta, vemos cómo la protagonista nota un cambio drástico al ser tanto mujer como madre y artista se enfrentará a una nueva etapa para compaginar todas las facetas. A todo ello también observaremos cómo se enfrenta a su relación, donde notará un desgaste y un malentendido por ambas partes.

Quinta temporada de 'Stranger Things', en Netflix

Tras casi 10 años de su estreno, Stranger Things llega a su desenlace este noviembre. El día 26 conoceremos la primera entrega, mientras que el 25 de diciembre la segunda y el 31 del mismo mes el episodio final. Lo más especial es que cada uno de los capítulos durará casi como una película, donde veremos el final de cada una de las tramas, como las relaciones entre los personajes y la destrucción de Vecna.

'Frankenstein', en Netflix

Una de las películas más esperadas, como es Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, ya disponible en Netflix de la mano de Jacob Elordi, Oscar Isaac o Mia Goth, entre muchos más actores. Está basada en la novela clásica de Mary Shelley Frankenstein, pero está llevada con aires más contemporáneos, donde más allá de ser un género de terror, se pone la mirada en la relación entre el creador conocido como Victor Frankenstein y la criatura.

Segunda temporada de 'Respira', en Netflix

Nos volvemos a encontrar con los médicos y enfermeros del Hospital Joaquín Sorolla de Valencia, pero con la incorporación del doctor Balanzategui (interpretado por Pablo Alborán). Toda la trama de Respira se centrará en el cambio de ser una entidad pública a ser supervisado por una gestión privada.

Se tratará de un fenómeno que causará nuevos conflictos o problemáticas que afectará al personal. Además de conocer un poco más la vida de los protagonistas, también veremos decisiones complicadas o debates internos según en qué situaciones.

Con la bajada de las temperaturas, los estrenos más esperados han llegado en el mejor momento. Y como nos esperan fines de semanas de lluvias o borrascas, apunta bien estas series o películas que te harán más amenas las horas en casa.