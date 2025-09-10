El maquillaje de Victoria Federica que todas vamos a copiar para bodas, cenas y eventos esta temporada

Victoria Federica lo ha vuelto a hacer. La hija de la Infanta Elena que se ha consolidado como uno de los referentes de estilo más influyentes entre la Generación Z y los amantes de la moda en España, ha compartido en sus redes sociales un adelanto de su última sesión de fotos y, como era de esperar, no ha dejado indiferente a nadie. Aunque su estilismo siempre acapara miradas, esta vez ha sido su maquillaje natural y favorecedor el que ha conseguido toda la atención.

La imagen, publicada en su cuenta de Instagram, muestra a la influencer durante la preparación del shooting, donde su maquillador de confianza, @tragacetemakeup, está puliendo los últimos detalles. Con un acabado minimalista pero sofisticado, este beauty look se convierte en la inspiración perfecta para bodas, eventos de noche, cenas especiales o cualquier ocasión en la que busquemos un acabado impecable.

Un maquillaje efecto “buena cara”

Victoria Federica ha apostado por un maquillaje que resalta su belleza natural. La clave está en una piel fresca, luminosa y ligeramente satinada, lograda con una base de cobertura ligera y un toque de iluminador estratégico en pómulos, puente de la nariz y arco de Cupido. El resultado es un acabado jugoso, sin exceso de producto, que deja respirar la piel y aporta un efecto de buena cara al instante.

El maquillaje de Victoria Federica. Instagram @vicmabor

En los ojos, la influencer ha elegido tonos cálidos en la gama de los marrones suaves, perfectamente difuminados para dar profundidad sin recargar. La línea de pestañas superiores está ligeramente marcada, probablemente con un delineado difuso, y las pestañas se presentan largas y definidas, gracias a una máscara de volumen natural que abre la mirada. Para los labios, Victoria Federica se ha decantado por un nude rosado, un tono atemporal que aporta frescura y combina a la perfección con cualquier look, desde los más sofisticados hasta los más desenfadados.

Cómo copiar el look de Victoria Federica

La mejor parte de este maquillaje es que es fácil de replicar y favorece a todos los tonos de piel. Basta con seguir tres pasos clave:

Preparar bien la piel con una buena hidratación para lograr un efecto jugoso.

Apostar por sombras neutras, máscara de pestañas natural y cejas definidas.

Terminar con un labial nude cremoso y un ligero toque de iluminador.

Victoria Federica vuelve a demostrar que no hacen falta excesos para destacar. Con un maquillaje sencillo, atemporal y lleno de luz, nos inspira a apostar por la naturalidad y a lucir impecables en cualquier evento.