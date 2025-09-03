El detalle más especial del bolso de viaje de Victoria Federica que desvela su apodo más desconocido

Victoria Federica vuelve a sorprendernos.La influencer ha compartido en sus redes sociales una imagen de su bolso de viaje de Longchamp, un modelo icónico y atemporal que muchas celebrities tienen en su armario, pero lo que más ha llamado la atención no es la pieza en sí, sino el detalle personalizado que esconde. En la solapa de piel, aparece grabado el nombre “Tori”, un apodo hasta ahora desconocido para el gran público.

Hasta ahora, sabíamos que en su círculo más cercano sus amigos solían llamarla “Vic”, pero este nuevo nombre demuestra que hay un lado más íntimo y personal en la vida de la hija de la infanta Elena. El hecho de que haya decidido grabar “Tori” en su bolso lo convierte en un gesto muy significativo y nos da una pista sobre cómo la llaman quienes forman parte de su entorno más privado.

El bolso de Longchamp que ya es viral

El bolso elegido por Victoria Federica pertenece a la colección más icónica de Longchamp, la Le Pliage, un modelo clásico, funcional y elegante que se ha convertido en todo un símbolo de estilo en los viajes. En color verde con letras en rosa pastel y solapa de piel marrón, su diseño destaca por ser práctico y versátil, pero ahora, además, ha conseguido convertirse en una pieza única gracias a la personalización con su misterioso apodo.

El bolso de Victoria de Marichalar. Instagram @vicmabor

El detalle no ha pasado desapercibido para sus seguidores, que rápidamente han comentado la publicación, destacando lo llamativo que resulta que Victoria lleve un accesorio con su apodo más secreto. Este tipo de personalizaciones, muy en tendencia entre las influencers, le aportan un toque exclusivo a los looks de viaje y, sin duda, refuerzan su imagen como referente de estilo.

“Tori”, el nuevo apodo que desvela un lado más íntimo

El hecho de que Victoria Federica comparta este bolso grabado con “Tori” no es casualidad. La joven, que en los últimos meses ha ido mostrando un estilo más definido y sofisticado, está construyendo poco a poco una marca personal muy cuidada. Ahora sabemos que, además de “Vic”, su entorno más cercano la llama así, y este pequeño guiño nos permite descubrir una faceta más personal y cercana de la sobrina del Rey Felipe.

Con cada detalle, Victoria Federica sigue marcando tendencia, no solo por su manera de vestir, sino también por cómo convierte cada accesorio en una declaración de estilo. Si hasta ahora nos habíamos fijado en sus looks, esta vez el protagonista absoluto es un bolso que guarda un secreto muy especial.