Tu pelo en verano: 7 errores que lo están dañando (y cómo evitarlos)

El verano es sinónimo de sol, playa, piscina y vacaciones. Pero también es una época en la que el cabello sufre más que nunca. La exposición solar, el cloro, la sal del mar y el uso excesivo de herramientas térmicas pueden provocar sequedad, pérdida de brillo, puntas abiertas y hasta caída capilar. Por eso, es fundamental adoptar una rutina de cuidado capilar adaptada a esta estación.

Hidrata tu melena desde adentro y afuera

La hidratación es clave para mantener el cabello sano. Durante el verano, el pelo pierde agua con facilidad, por lo que es esencial beber al menos dos litros de agua al día y usar productos hidratantes como mascarillas con colágeno, ácido hialurónico o aceites naturales.

Usa mascarillas nutritivas 2–3 veces por semana.

Prefiere productos sin sulfatos ni siliconas pesadas.

Aplica aceites ligeros como el de coco, argán o girasol para sellar la hidratación.

Protección solar capilar: tu mejor aliado

Así como protegemos la piel del sol, el cabello también necesita una barrera frente a los rayos UV. El sol puede alterar el color, debilitar la fibra capilar y provocar encrespamiento.

Usa sprays capilares con filtro solar antes de salir de casa.

antes de salir de casa. Reaplica el producto cada pocas horas si estás al aire libre.

Protege también el cuero cabelludo, especialmente si tienes zonas con poco pelo.

Antes y después del baño: rituales imprescindibles

El cloro y la sal del mar son enemigos silenciosos del cabello. Para minimizar sus efectos:

Mójalo con agua dulce antes de entrar al mar o la piscina.

antes de entrar al mar o la piscina. Acláralo inmediatamente después del baño para eliminar residuos.

Evita atar el pelo mojado para prevenir la alopecia por tracción.

Secado y peinado: menos es más

El calor excesivo de secadores, planchas y rizadores puede dañar aún más el cabello en verano. Lo ideal es:

Dejar que el pelo se seque al aire .

. Usar el secador a baja temperatura si es necesario.

Evitar peinados tirantes y optar por recogidos suaves como trenzas o moños.

Nutrición capilar: lo que comes también importa

Una dieta rica en Omega 3 y 6, vitamina C y antioxidantes fortalece el cabello desde el interior. Incluye alimentos como:

Pescados grasos (salmón, sardinas)

Frutas cítricas

Zanahorias y calabaza

Nueces y semillas

Accesorios que salvan tu melena

No subestimes el poder de un buen sombrero o pañuelo. Estos accesorios crean una barrera física contra el sol y ayudan a mantener la hidratación del cabello. Además, también serán una gran ayuda para proteger tu rostro de la exposición directa al sol. Toda protección es positiva.

Como véis el cabello necesita un mimo extra durante las vacaciones. No te olvides de tu pelo, sobre todo si quieres evitar las tijeras a la llegada de septiembre. Un mantenimiento apropiado durante el verano te permitirá mantener tu melena al llegar el otoño.