El corte de pelo que las mujeres de 60 años están pidiendo en la peluquería antes de irse de vacaciones.

Aunque no te lo acabes de creer, el verano condiciona tu corte de pelo. Sí, como lo lees. Lo cierto es que cuando se acercan las altas temperaturas a nuestros días, cada vez más se nos viene la temible idea a la cabeza de sanearnos la melena. Pero, no nos estamos refiriendo a cortarnos simplemente las puntas o a hacernos tratamientos de hidratación, sino a atrevernos a un verdadero cambio de look. Porque aunque nos encante nuestra melena larga o media, los 40ºC nos están convenciendo de que adoremos el pelo corto. Y como estamos a punto de entrar en la primera quincena de agosto, esto solamente puede significar que nuestras vacaciones están a la vuelta de la esquina. Por lo que, debemos ir pidiendo cita en nuestras peluquerías de Madrid, Barcelona y Sevilla (u otras de confianza) para tener nuestro cabello perfecto para las vacaciones de verano. En las últimas semanas, hemos comprobado que el corte de pelo favorito de las mujeres de 40 años es el clavicut, mientras que las de 50 el bob largo. En cambio, las mujeres 60+ tienen mucho de qué hablar sobre las tendencias en corte de pelo de estos meses. Sin ir más lejos, se han obsesionado con el corte de pelo bob mini, aquel que termina a la altura de los pómulos. Es uno de los más favorecedores, puesto que enfatiza y perfila los contornos del rostro.

El corte de pelo bob mini se le conoce por ser uno de los más cómodos y fáciles de mantener, así como el más fresquito para llevar en verano. Es más, si llevas una temporada larga con el cabello dañado por los agresores externos y quieres empezar de cero, esta es una opción de corte de pelo de lo más recomendada. Eso sí, debemos tener en cuenta qué productos escoger a la hora de tener una rutina capilar perfecta, además de tener el conocimiento de cómo cuidar un cabello corto. Primero de todo, tienes que saber que, si adoras tal y como conocemos el corte de pelo bob mini, deberás ir una vez al mes a la peluquería para mantener la forma de este, puesto que en ocasiones verás que la melena te ha crecido de una semana para la otra. Ahora, si nos centramos en cómo cuidarlo para no tener una melena estéticamente poco atractiva, debes hacer recurso de acondicionadores ricos en ingredientes de origen natural, así como de aceites naturales siempre que hagas tu rutina de cabello. También, evita aclararte los productos con agua caliente, sino con tibia o totalmente fría para sellar las cutículas y aportar mucho más brillo a la melena. Uno de los consejos a tener más en cuenta es a la hora de planchar el pelo, puesto que se suele realizar cuando se tiene el pelo tan cortito para conseguir la forma ideal. Por lo que, emplea protectores térmicos antes de utilizar herramientas de calor.

Las mujeres de 60 años lo tienen claro. El corte de pelo bob mini es el favorito para presumir de melena justo antes de irse de vacaciones. ¿Te atreves con este nueva tendencia capilar?