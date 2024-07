El nuevo corte de pelo que se está poniendo de moda por las mujeres de 50 años para estar fresquita este verano

Es hora de que tratemos nuestra melena de la misma manera que lo hacemos con nuestro fondo de armario. Es decir, igual que recordamos el peor look que hemos conformado (y que nos arruinó el día), también todo el mundo hemos tenido un corte de pelo que ha dejado huella en nuestra historia (para mal). Porque seamos sinceras, un mal corte de pelo hace que no nos sintamos cómodas con nosotras mismas hasta llegar al punto de acudir de nuevo a la peluquería para poner remedio. Que las melenas cortas están de moda es una confirmación que todas ya sabemos. Ahora bien, ¿cuál es el corte de pelo que más están llevando las mujeres de 50 años? Bien es cierto que cuando llegan los meses cálidos todas buscamos un nuevo estilismo fresquito, cómodo y fácil de dominar. No obstante, llevamos varios meses avisando que las melenas muy cortas son tendencia, tengas la edad que tengas. No hablamos del corte de pelo pixie (que se está volviendo a llevar) o del clavicut que desde la década de los 90 es uno de los clásicos que nunca fallan, sino de uno que llevamos viendo durante mucho, mucho y mucho tiempo. De la misma manera que podemos afirmar que las mujeres de 40 años apuestan por el corte de pelo bob, las mujeres de 50 años se decantan por la versión mini. Mientras que el primero se destaca por llegar a la altura de la mandíbula, el segundo llega hasta la zona de los pómulos. Indiscutiblemente, es uno de los estilismos más cómodos de llevar, así como sencillos y rápidos de peinar estilizar. Eso sí, este estilismo francés favorece a aquellos rostros ovalados o con las facciones muy acentuadas, resaltando tanto los ojos como los labios.

Los meses de verano son la época en las que más sale perjudicada nuestra melena, puesto que intervienen los agresores externos dada las altas temperaturas o los baños en piscinas y playas (y es por ello que debemos aplicarnos mascarillas capilares). Es por ello que debemos cortar por lo sano y sanear las puntas al principio de estos meses de calor. Si no eres fanática a cortarte el pelo y sí de conservar tu melena envidiable, primero de todo, debes saber todos los cuidados que debes hacer a tu melena este verano. Pero, si eres arriesgada, siempre estarás pendiente de las tendencias en cortes de pelo para decantarte por uno u otro. Esta vez, está tomando el relevo el corte de pelo bob mini con o sin flequillo o con o sin capas.

Una vez más, hacemos caso a las mujeres de 50 años con este corte de pelo bob mini que más favorecen a los rostros ovalados o con los rasgos marcados.