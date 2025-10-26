Cartier reinventa su pulsera más icónica con LOVE Unlimited: amor eterno en clave de lujo

Hay iconos que no necesitan presentación, solo nuevas formas de contarse. Más de medio siglo después de que Cartier sellara el amor con un destornillador —símbolo literal del compromiso—, la maison vuelve a escribir su historia con LOVE Unlimited, una colección que actualiza el mito con un lenguaje más fluido y contemporáneo.

La historia del brazalete LOVE comenzó en 1969, en el Nueva York más libre y efervescente. Aquella pieza rígida de oro atornillado redefinió lo que significaba regalar una joya y convirtió un gesto cotidiano en una auténtica declaración. Medio siglo después, Cartier transforma esa energía en movimiento, sustituyendo la rigidez por una silueta flexible que conserva el mismo poder simbólico.

En la nueva colección, el círculo se abre y se multiplica. La firma introduce pulseras que se adaptan al gesto, anillos que giran sobre sí mismos y colgantes que interpretan el amor como algo que evoluciona. Todo en torno a la idea de un vínculo sin principio ni final. Los materiales siguen siendo los pilares de Cartier: oro amarillo, blanco o rosa, y versiones pavé de diamantes que capturan la luz con la misma precisión con la que el diseño original atrapó el deseo de una generación.

El nuevo diseño de Cartier mantiene el espíritu de unión que define a la colección LOVE. @cartier

Más que una reinterpretación estética, LOVE Unlimited funciona como una lectura contemporánea del afecto. Frente a los límites, propone elasticidad; frente a lo eterno, movimiento. Es un mensaje muy de ahora, que celebra un amor capaz de adaptarse y transformarse sin perder su esencia.

El lanzamiento llega con una campaña que conserva el espíritu romántico del diseño original, pero lo traduce a un lenguaje más plural y libre. Es un nuevo capítulo de esa historia de amor que Cartier lleva más de medio siglo escribiendo, una evolución que amplía su legado sin perder la emoción inicial.

En las imágenes, la estética es más luminosa, con reflejos metálicos y primeros planos que resaltan la textura del oro y la curvatura flexible de cada pieza. Los modelos —anillos, colgantes y brazaletes— parecen flotar sobre la piel, reforzando la idea de que el amor, cuando es real, fluye con naturalidad.

La colección introduce una versión completamente flexible del icónico brazalete. @cartier

Detrás de esta propuesta late una pregunta sutil: ¿cómo se representa hoy el compromiso? Cartier responde sin palabras, con diseño. LOVE Unlimited conserva el gesto de unión que definió al brazalete original, pero introduce un nuevo símbolo: el movimiento continuo, como el propio amor.

Con esta colección, Cartier demuestra que la modernidad no está reñida con la herencia. Que los mitos, cuando se cuidan, pueden volver a empezar. Y que incluso lo eterno —como el amor o una pulsera de Cartier— puede encontrar nuevas formas de brillar.