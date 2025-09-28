Los relojes de Parfois que parecen de lujo y no superan los 40 €

Con los smartwatches ganando terreno, los relojes clásicoshan pasado de ser una necesidad a convertirse en un accesorio estético. Muchas veces dejamos de lado la función práctica y nos olvidamos de lo que un buen reloj puede aportar al look. Y es que, además de marcar la hora, es capaz de dar un aire sofisticado incluso a los conjuntos más sencillos.

Si últimamente te has cansado de mirar la pantalla del móvil o del ordenador para saber la hora, quizá es el momento de recuperar la costumbre de llevar reloj. La buena noticia es que no hace falta una gran inversión porque hay diseños atemporales, elegantes y muy cuidados que resultan igual de especiales que los de joyería pero a precios mucho más asequibles.

Parfois lo demuestra con su colección, donde encontramos modelos que encajan en todo tipo de estilos. Son piezas versátiles que puedes llevar a diario con vaqueros y camiseta, en la oficina con un look más formal o en una cena especial con vestido. Y lo mejor es que ninguno supera los 40 euros.

Además, muchos de estos relojes permiten personalización por un pequeño extra y todos vienen con su propia cajita, listos para regalar. Basta con una inicial, una fecha o un término con significado personal para transformar un diseño sencillo en una pieza única.

Reloj rectangular de acero inoxidable

Reloj rectangular dorado con pulsera de eslabones (35,99€) Parfois

Un diseño clásico con caja rectangular dorada y pulsera de eslabones finos que aporta elegancia inmediata. Funciona con los looks más formales de oficina —como un conjunto con americana— y con otros más casual para el fin de semana.

Reloj cuadrado con correa con textura

Reloj cuadrado dorado con correa marrón imitación piel de serpiente (23,99€) Parfois

Un diseño con caja dorada y correa marrón chocolate que imita la piel de serpiente. Ese acabado lo hace especial y distinto al resto, y combina muy bien con chaquetas de ante o prendas en tonos tierra, que esta temporada son un básico.

Reloj con esfera ovalada y correa de piel

Reloj ovalado dorado con correa de piel (39,99€) Parfois

Un diseño distinto gracias a su caja ovalada y su correa de piel, estiliza la muñeca y casi se confunde con una pulsera. Otro reloj especial y elegante, pensado para llevar a todas horas.

Reloj bicolor de acero inoxidable

Reloj bicolor en dorado y plateado con pulsera de eslabones (35,99€) Parfois

Dorado y plateado se combinan en este modelo con pulsera de eslabones y caja redondeada con borde trabajado. Es un reloj que se adapta a cualquier look de diario y queda especialmente bien con cazadoras de cuero, aportando un contraste entre lo clásico y lo desenfadado.

Reloj bicolor con detalles de strass

Reloj bicolor en dorado rosado y plateado con bisel con strass (32,99€) Parfois

La mezcla de plateado y dorado rosado se une a un bisel con strass que refuerza su aire joya. Es un reloj llamativo y con mucha presencia en la muñeca, perfecto para esas ocasiones especiales en las que quieres darle un punto distinto a tu look.

En tiempos de pantallas y notificaciones constantes, llevar un reloj clásico es un gesto de estilo consciente. Los de Parfois apuestan por el minimalismo y la elegancia, con precios que invitan a recuperarlos como accesorio imprescindible.