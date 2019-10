María Pombo la lía con este vestido amarillo

¿Sabéis ese momento de "tierra trágame y escúpeme como mínimo en Punta Cana"? Tranquila María Pombo, nosotras también somos expertas en liarla ... Lo que no te vamos a perdonar es que aún no nos hayas dicho de dónde es tu vestido (suspiros profundos de amor). Y vosotros diréis, ¿que ha pasado? ¡Atentos!

Y es que María Pombo fue una de las estrellas invitadas a la exclusiva fiesta que se celebró anoche en Madrid con motivo del lanzamiento de la nueva fragancia de Yves Saint Laurent, Libre, y que contó con la presencia de su embajadora, la cantante Dua Lipa. "Mi razonamiento ha sido: de negro puedo ir todo el año pero de amarillo, ahora que estoy morena, pues puedo. Y me he equivocado", ha explicado a sus seguidores, añadiendo que: "Encima es que yo odio destacar... Siempre que hay un dress code quiero saberlo porque no me gusta ir ni muy arreglada ni muy campechana".