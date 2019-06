Con una puesta de sol espectacular en el cielo de Barcelona, así empezaba una noche mágica. ¿La mejor manera de cerrar un festival? Por todo lo alto. Y así se ha clausurado esta primera edición del Caixabank Polo Music Festival, con un lleno absoluto gracias al concierto de David Bisbal. Recién cumplidos los 40 años, David Bisbal se ha ganado el cariño del público y el reconocimiento de la crítica por su gran talento y su tremenda energía en el escenario desde que en 2002 publicó su primer disco. Y eso se ha notado entre los asistentes del Polo Music Festival, sus fans que empezaron con aquel jovencito que salía de Operación Triunfo, han crecido con él y muchas ya son madres. Lo que hace que sus conciertos se llenen de un público familiar, con una cola que daba la vuelta al recinto dos horas antes.

Como ha demostrado en el Caixabank Polo Music Festival, David Bisbal se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, con las misma energía que cuando tenía 20 años y coincidiendo con el éxito de su canción junto a Sebastián Yatra, “A Partir de Hoy” y su reciente nuevo éxito “Perdón” junto a Greeicy. No han faltado sus éxitos de anteriores trabajos como “Silencio”, “Esclavo de sus Besos”, “Bulería” o “Ave María” que han convertido el Real Club de Polo de Barcelona en una auténtica celebración en el último de este nuevo ciclo de conciertos en Barcelona que es el Caixabank Polo Music Festival. Además, hemos podido ver a diferentes ex concursantes de Operación Triunfo como Alfred, Carlos Right, Miriam Rodríguez o Joan Garrido que no han querido perderse este concierto del almeriense. Un David Bisbal que se ha dirigido en varias ocasiones al público en catalán, recordando que Barcelona también es su casa y que fue la ciudad que lo vio nacer como artista en el concurso de televisión.