¡Bienvenido julio ! Y con el inicio de este mes son muchos los españoles que empiezan sus vacaciones de verano . ¿Eres de los afortunados? Si has empezado tus vacaciones y aún no tienes destino para ellas, no hace falta que te vayas muy lejos. Ibiza es el paraíso de famosos y también puede ser el tuyo. No hace falta coger un avión e irse a la otra punta del mundo para disfrutar de unas vacaciones paradísiacas. Los famosos lo saben y por eso tienen Ibiza entre sus destinos favoritos para visitar año tras año. Sus playas, el agua cristalina, la fiesta, la gastronomía... Chiara Ferragni, Alessandra Ambrosio, Irina Shayk o nuestros famosos españoles y entre ellos, muchos futbolistas e influencers patrias. Y es que Ibiza lo tiene todo para ser el paraíso perfecto. ¿Quieres saber los lugares de obligada visita?

Servicios exclusivos, tecnología avanzada, restaurantes de primera categoría, piscinas impresionantes, entretenimiento de calidad para toda la familia, conciertos internacionales y buenos momentos las 24 horas en los destinos más extraordinarios del mundo: todo esto es Hard Rock Hotels.

Ushuaïa Ibiza Beach Hotel

Ushuaïa Ibiza Beach Hotel es un complejo de 415 habitaciones dividido en dos edificios: The Ushuaïa Club, con el impresionante escenario junto a la piscina, y The Ushuaïa Tower, una impresionante torre que ofrece unas vistas espectaculares del mar Mediterráneo. Ushuaïa Ibiza Beach Hotel ofrece la mejor diversión al aire libre combinada con la experiencia hotelera más innovadora. Diseñado para el nuevo viajero que busca la diversión y el entretenimiento propio de Ibiza, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel siempre pone muy alto el listón de una experiencia de lujo, sabiendo combinar la exclusividad de alojarse en una habitación tipo swim-up con la experiencia de asistir a las fiestas con los mejores DJs del mundo. Su impresionante oferta gastronómica va desde Montauk Steakhouse Ibiza, el primer steakhouse de calidad de la isla y el Minami Japanese Restaurant, especialista en sushi y otras delicatesen japonesas, hasta The Oyster & Caviar Bar localizado junto a la piscina, el famoso The Beach by Ushuaïa Ibiza, que sirve la mejor cocina mediterránea para los amantes de las fiestas ibicencas o el italiano Sir Rocco Beach Restaurant by Ushuaïa.