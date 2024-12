Los diseños más bonitos y originales para tu manicura estas navidades

La manicura se ha convertido en el accesorio imprescindible para cualquier mujer elegante. La llegada de la Navidad trae de la mano múltiples diseños de uñas para sus verdaderas amantes. Muchas optan por diseños clásicos y tradicionales como el color rojo, aunque cada vez está más en auge la tendencia del color negro, verde y gris en estas fechas.

Las uñas cortas son el nuevo estándar de elegancia. El tamaño XXL que dominó temporadas pasadas cierra su ciclo; ahora la sofisticación se encuentra en la sencillez. Estas no son solo más prácticas en el día a día, sino que también dan un aire refinado a cualquier estilismo navideño.

Manicuras en tendencia que triunfarán en Navidad

Este año, la tendencia en manicura es apostar por tonos clásicos reinventados, siendo el color burdeos el protagonista absoluto de estas fiestas. En todas sus variantes, desde los granates más oscuros y misteriosos hasta los rojos cereza más brillantes, este color promete convertirse en el aliado perfecto para un look sofisticado y festivo.

La influencer Alicia Revilla ofrece en sus redes sociales varios diseños de uñas con los que, sin duda, triunfarás estas navidades. Sus dos combinaciones favoritas para estas fechas son las glazed aura: la glazed clásica en color blanco con el efecto aura y las red wine aura.

Otras ideas para triunfar con tus uñas estas navidades

Que la moda se repite una y otra vez es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Una de las inspiraciones más socorridas del 2022 que empezó a hacerse común entre las preferencias de las celebridades, triunfa de nuevo. Se trata de la manicura de terciopelo (o, también conocida como velvet nails), que recrea en nuestras uñas este efecto tan acogedor que trasladamos en otros ítems del ámbito de la moda.

Uno de los colores con los que se combinará esta técnica de belleza será el chocolate, una de las actuales preferencias en todos los salones de belleza. No obstante, no será la única tonalidad en la que veremos el efecto terciopelo, sino que también en rojos (perfectos para estos looks de Navidad), verdes botella o marinos. Este diseño es apto con todo tipo de gamas de colores, así como para todos los gustos.