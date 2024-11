Estos son los mejores esmaltes de uñas con los que unirte a la tendencia en manicura más deseada para Navidad

No seremos las primeras en recordarte que la Navidad está a la vuelta de la esquina, pero sí queremos ser quienes te ayuden a estar impecable para todos esos compromisos, reuniones y cenas que te esperan, uñas incluidas. Este año, la tendencia en manicura es apostar por tonos clásicos reinventados, y no nos extraña para nada que el burdeos sea el protagonista absoluto de estas fiestas. En todas sus variantes, desde los granates más oscuros y misteriosos hasta los rojos cereza más brillantes, este color promete convertirse en el aliado perfecto para un look sofisticado y festivo.

Además, hay algo en lo que todas las expertas en belleza estamos de acuerdo: las uñas cortas son el nuevo estándar de elegancia. Adiós a las uñas XXL que dominaron temporadas pasadas; ahora la sofisticación se encuentra en la sencillez. Estas no son solo más prácticas en el día a día, sino que también da un aire refinado a cualquier estilismo navideño, ya sea un vestido de terciopelo o un jersey de punto con brillos con una copa de champán en la mano.

Nuestros esmaltes de uñas favoritos para estas Navidades

A estas alturas del año, sabemos que no siempre es posible encontrar hueco en tu salón de belleza de confianza. Y seamos sinceras, cuando estás ultimando los regalos o ensayando el menú de Nochebuena, hacerte la manicura en casa puede ser la alternativa más práctica. Por suerte, el mercado nos ofrece una selección de esmaltes que convierten el ritual de pintarse las uñas en toda una experiencia de lujo sin salir de casa. Para ayudarte, te traemos unos tips que harán que tu manicura en casa poco tenga que envidiar a una recién hecha por profesionales.

Prepara bien tus uñas: Aplica una base protectora para evitar manchas y fortalecer la uña.

Aplica una base protectora para evitar manchas y fortalecer la uña. Aplica el color en capas finas: Así evitarás burbujas y lograrás un acabado más uniforme y profesional.

Así evitarás burbujas y lograrás un acabado más uniforme y profesional. No olvides el top coat: Además de aportar brillo, ayuda a que el esmalte dure más tiempo sin descascararse.

Y ahora que estás lista para elegir el esmalte de uñas con el que unirte a la tendencia en manicura más deseada para Navidad, te contamos cuáles son nuestros favoritos.

Nail color acapulco 63, de Mavala (6,99 euros)

Nail color acapulco 63 Mavala

Este esmalte miniatura, ideal para llevar en el bolso, combina la intensidad del burdeos con una fórmula enriquecida que protege y fortalece las uñas. Su pincel fino permite una aplicación precisa incluso para quienes no tienen mucha práctica.

Dark pansy, de The manicurist (14 euros)

Dark pansy The manicurist

Un tono berenjena profundo con una fórmula vegana y 100% bio-sourcée, perfecta para quienes buscan alternativas sostenibles sin renunciar a la calidad. Este esmalte no solo aporta color, sino también hidratación gracias a sus extractos vegetales.

Gel nail colour, all-time favoured, de Essence (1,99 euros)

Gel nail colour all-time favoured Essence

Económico y con un acabado efecto gel que no necesita lámpara. Este tono burdeos brillante es ideal para quienes quieren un look festivo sin complicaciones. Además, su fórmula promete durar hasta una semana sin descascararse.

Shearling darling, de Essie (10,99 euros)

Shearling darling Essie

Este granate intenso con matices cálidos es un clásico atemporal. Su fórmula, famosa por su durabilidad, garantiza un acabado impecable y un brillo excepcional. Además, su pincel ancho facilita la cobertura en una sola pasada.

Smart nail lacquer rouge noir, de Kiko Milano (2,99 euros)

Smart nail lacquer rouge noir Kiko Milano

Perfecto para una manicura rápida, este esmalte tiene una fórmula de secado rápido y un color intenso que no pierde brillo con el paso de los días. Ideal para quienes buscan un look elegante en tiempo récord.

Le vernis 155 noir, de Chanel (31,99 euros)

Le vernis 155 noir Chanel

Una joya de la alta cosmética, este burdeos profundo con un ligero toque negro es la definición de lujo. Su fórmula con ceramidas fortalece las uñas, mientras que su acabado ultra brillante eleva cualquier look navideño.

Jelly cherry, de Semilac (10,90 euros)

Jelly cherry Semilac

Este rojo cereza translúcido es ideal para quienes buscan un toque jugoso y fresco. Su fórmula semipermanente garantiza un acabado profesional que dura hasta 14 días. Perfecto para quienes quieren olvidarse de retoques durante las fiestas.

Nail lacquer colección granates In the cable car-pool lane, de OPI (16,50 euros)

Nail lacquer colección granates In the cable car-pool lane OPI

Este tono ciruela oscuro se ha convertido esta temporada en un gran favorito por su pigmentación intensa y su durabilidad. Además, su fórmula única protege las uñas frente a los agentes externos, ideal para el frío invierno.

Dior vernis nuit 1947, de Dior (31 euros)

Dior vernis nuit 1947 Dior

Por último, un sofisticado burdeos inspirado en el glamur parisino, se desliza como la seda sobre las uñas gracias a su fórmula en gel. Además, su pincel ergonómico garantiza una aplicación perfecta incluso para principiantes.