El estilo de Isabel Díaz Ayuso: ¿nueva presidenta de la Comunidad de Madrid?

Desde hace dos años y medio, Isabel Díaz Ayuso mantiene una relación con Jairo Alonso. Aunque se conocían desde la adolescencia, ya que ambos veraneaban en el pueblo abulense de Sotillo de la Adrada, no comenzaron su noviazgo hasta 2016. Un ejecutivo español que trabaja actualmente en Panamá y al que solo puede ver en ocasiones especiales. Jairo Alonso, su pareja, comenzó su carrera estilista para luego pasar a la comunicación y al marketing en diversas empresas. Seguro que la ha ayudado a elegir sus looks durante la campaña, aunque la candidata ya expresó que busca prendas cómodas que le puedan servir para un largo día de trabajo desde la mañana hasta la noche.

Con media melena rizada, la hemos visto vestir muy clásica durante toda la campaña, sin arriesgar lo más mínimo. Camisas, blazers, todas ellas con un toque de color, pero lejos de los estampados y las prendas tan en tendencias. Y ayer para la noche electoral no podía ser menos, americana verde y camisa blanca, lejos de apostar por los colores del partido como si hemos visto hacer a otras políticas.

Muy activa en las redes sociales, Isabel Díaz Ayuso no esconde su vida privada o al menos no la escondía hasta ahora. Una vida privada de la que no tiene problema de hablar, durante la campaña ya dijo que quiere casarse y tener hijos después de la carrera electoral. Además, dedica mensajes a su pareja a través de las redes sociales mostrando su amor sin ningún pudor. ¿Seguirá haciendo lo mismo?

Isabel tiene su punto más rockero que no diríamos de una política del PP. Tiene dos tatuajes, uno de ellos de Depeche Mode en el brazo y piercings en las orejas, todo ello de su época más joven y rebelde. Nada que ver con el estilo que luce ahora.