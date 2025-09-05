Para mí, estas son las zapatillas perfectas para ir cómodo a la oficina

Las icónicas Nike Air Max 90, un modelo que ha marcado una época en el calzado deportivo y urbano, se preparan para un nuevo desembarco. La firma de Oregón presenta una versión renovada que promete combinar a la perfección la legendaria comodidad con un estilo versátil, idóneo para el día a día, incluso en la oficina. Hablamos de la Air Max 90 Dark Smoke Grey, una zapatilla que, nacida en las pistas de running, ha sabido reinventarse para conquistar nuevos terrenos.

Asimismo, su lanzamiento está previsto para este otoño, por lo que los aficionados y quienes busquen un calzado versátil podrán encontrarlas a la venta en las próximas semanas. El diseño apuesta por una paleta de colores sofisticada y discreta, dominada por el Dark Smoke Grey como tonalidad principal, lo que le confiere una estética moderna.

En este sentido, la zapatilla incorpora acentos cuidadosamente seleccionados en Sanded Purple, un tono que añade distinción. Este sutil morado se distribuye en elementos clave como la lengüeta, el talón, la característica ventana de la unidad Air, el distintivo logotipo Nike y el emblemático branding de Air Max, creando un contraste visual que realza la clásica silueta.

Materiales y amortiguación de un clásico renovado

De hecho, la construcción de este modelo es tan relevante como su estética. Las Air Max 90 Dark Smoke Grey están fabricadas con una combinación de piel, malla y nobuk de alta calidad, garantizando no solo un aspecto premium, sino también una gran resistencia y durabilidad, tal y como informa GQ. La parte superior de malla asegura una transpirabilidad adecuada, detalle que siempre se agradece en el uso prolongado.

Por otro lado, la suela, robusta y de color negro sólido, promete una pisada firme y segura. Pero el corazón de su confort reside, sin duda, en la amortiguación de aire visible, un sello de identidad de la línea Air Max, que proporciona un soporte estable y una comodidad excepcional en cada paso. Refuerza su idoneidad tanto para largas jornadas de trabajo como para el ocio urbano.

Además, la relevancia del modelo Air Max 90 se extiende a lo largo de más de tres décadas, consolidándose como un icono indiscutible de la cultura de las zapatillas. Con esta nueva iteración, Nike no solo rinde homenaje a su legado, sino que lo adapta a las demandas contemporáneas. El precio estimado para estas zapatillas rondará los 150 euros, un coste que se alinea con la calidad de sus materiales y el diseño de sus siluetas más reconocibles.