Las zapatillas de nuestra adolescencia que Violeta Mangriñán recupera y vuelven a ser tendencia

Hay iconos de la moda que nunca desaparecen, solo esperan el momento adecuado para regresar con más fuerza que nunca. Y eso es exactamente lo que ha sucedido con las Vans Classic Slip-On de estampado de cuadros, esas zapatillas que muchas llevamos durante nuestra adolescencia y que ahora Violeta Mangriñán ha recuperado para convertirlas en el nuevo objeto de deseo de la temporada.

La influencer, que siempre sabe adelantarse a las tendencias, ha compartido en Instagram su último look con estas icónicas zapatillas, y la respuesta no ha tardado en llegar: todo el mundo las quiere. La nostalgia se ha mezclado con el street style, y las zapatillas más cómodas de los 2000 regresan renovadas y con un toque de lo más actual.

Vans Classic Slip-On: el clásico que nunca pasa de moda

El modelo elegido por Violeta es el Classic Slip-On de Vans, con su inconfundible estampado de cuadros en blanco y rojo, pero con un detalle que las hace diferentes: pequeñas tachuelas metálicas que aportan un aire más rompedor y actual.

Su diseño sin cordones, la suela vulcanizada y el ajuste cómodo las convierten en un básico perfecto para combinar con absolutamente todo. Además, están disponibles en Zalando por 90 euros, y no nos extrañaría que se agoten muy pronto, porque cada vez que Violeta muestra un producto en redes, las ventas se disparan.

Así las combina Violeta Mangriñán

La creadora de contenido ha demostrado que estas zapatillas son mucho más versátiles de lo que recordábamos. En su último post, las combinó con unos vaqueros anchos, camiseta básica blanca y gafas de sol negras, creando un look urbano, relajado y muy dosmilero.

Las zapatillas de Violeta. Instagram @violeta

El detalle de su llavero rosa, que asoma en las fotos, añade un toque divertido y personal, reforzando ese aire Y2K que tan de moda está esta temporada. Violeta logra que el conjunto tenga ese equilibrio perfecto entre lo retro y lo actual, confirmando que estas zapatillas son la compra clave para el otoño.

El regreso de las tendencias Y2K

La vuelta de las Vans no es casualidad. La estética Y2K, inspirada en los años 2000, está viviendo un auténtico boom: desde los pantalones de tiro bajo hasta los tops ajustados y los accesorios coloridos. Estas zapatillas encajan a la perfección con este revival, pero lo hacen con un twist moderno que las hace aún más apetecibles.

Zapatillas Vans. Zalando

Violeta lo sabe y ha convertido un clásico en una tendencia viral que ya está arrasando en redes sociales. Si estabas buscando una inversión segura para esta temporada, estas Vans lo tienen todo: comodidad, estilo y un punto nostálgico irresistible.