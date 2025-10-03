Guía sencilla de dónde encontrar las camisetas de rayas y 3 formas de sacarles partido

Las prendas clásicas son las que siempre acaban triunfando. Si todavía tienes dudas, pregúntaselo a las camisetas de rayas. Estamos hablando de un must have de fondo de armario que siempre ha estado presente por su capacidad de combinación absoluta, versatilidad y combinación sin tener ningún problema. Desde inicios de siglo XX se introdujo en el vestuario femenino gracias a la diseñadora francesa Coco Chanel y su inspiración en los uniformes marineros que veía en la costa de Normandía. Después, figuras icónicas como Brigitte Bardot o Audrey Hepburn, entre muchos más, alzaron la fama de las camisetas de rayas hasta convertirse en lo que es a día de hoy: una pieza infalible en todas las temporadas del año.

Según las tendencias de otoño 2025, buscamos lo funcional con lo cómodo. Tendemos presente los colores más llevados como el chocolate o las siluetas oversize, pero todo se basa en construir estilismos que nos nos obliguen a estar muchos minutos enfrente del vestidor. Para ello, es de vital importancia construir un armario cápsula, donde además de contar con vaqueros rectos o camisas lisas, también están presentes las camisetas de rayas. La buena noticia es que, aunque se trate de un básico atemporal, estos meses protagonizarán una fiebre de gran relieve hasta ser la base de los looks. Se llevarán con la técnica layering (que tanto necesitamos en el entretiempo), con bermudas para la oficina o sobre los vestidos lenceros. Dependiendo cómo las combines, serán las grandes protagonistas o ayudarán a realzar otras prendas.

Look 1. Top + vaqueros anchos

Un ejemplo de cómo sacar partido a las camisetas de rayas por todo lo alto es este. Jugaremos con la superposición, y es que le añadiremos un crop top por encima que, además de dar un aire distintivo, también favocerá la silueta. Con ello, seguiremos con unos vaqueros anchos, unos zapatos a tu elección (según si vas a la oficina, evento o recados) y un bolso sencillo.

Look 2. Vaqueros blancos + mocasines

Pero, si prefieres apostar por la manera más sencilla para principiantes, nuestra recomendación es en confiar en otros básicos atemporales. Entre ellos, podría ser unos vaqueros anchos o relajados en blanco junto con un calzado que no llame demasiado la atención en la totalidad del look, como unos mocasines o unos náuticos de efecto ante. Ahora bien, podrás recurrir a accesorios más llamativos o menos, ayudando a dar un plus maximalista o discreto con joyería, pañuelos o bolsos, entre otros.

Look 3. Camisa con cuello 'babydoll' + pantalones

Esta vez, la camiseta de rayas jugará un papel más secundario, puesto que actuará como aliado de otras piezas. La combinaremos con una camisa de rayas babydoll para que las terminaciones y el cuello queden a la vista. Con ello, lo completaremos con unos pantalones cómodos, como de pinzas o de estilo balloon, y mocasines o botas de tacón. Una opción de lo más divertida y original para esta temporada de otoño-invierno 2025/26.

Dónde encontrar camisetas de rayas bonitas y económicas

Otra de las buenas noticias es que las marcas de moda han cazado a tiempo esta tendencia y están lanzando sus modelos más versátiles y a un precio más asequible. Entre ellas encontramos Zara, H&M o Lefties, entre muchas más, que han incluido las camisetas de rayas en sus nuevas colecciones con variedad de cortes o colores.

Camiseta de rayas de punto, de H&M (13 euros)

Camiseta de rayas de punto. H&M

Camiseta de rayas en chocolate, de Lefties (13 euros)

Camiseta de rayas en chocolate. Lefties

Camiseta de rayas en marino, de Zara (18 euros)

Camiseta de rayas en marino. Zara

Camiseta de rayas en ocre, de Zara (18 euros)

Camiseta de rayas en ocre. Zara

Camiseta de rayas de mangas francesas, de Massimo Dutti (30 euros)

Camiseta de rayas de mangas francesas. Massimo Dutti

Camiseta de rayas en rojo, de Scalpers (35 euros)

Camiseta de rayas en rojo. Scalpers

Como decíamos, las camisetas de rayas tienen mucho de qué hablar esta temporada. Ya sean las grandes protagonistas o las aliadas para marcarse lookazos, ahora más que nunca se han convertido en un imprescindible de fondo armario.