Hawkers x Smiley®: join the positive movement

La firma internacional de eyewear Hawkers y la icónica marca Smiley®, que ha trascendido la moda y todas las generaciones desde los años 70, se han aliado para lanzar una colaboración que rinde tributo a todos aquellos que afrontan la vida con una sonrisa.

Una colección diseñada por la dos marcas, que a pesar de haber nacido en épocas muy diferentes, están unidas por un mismo ADN que llama a la positividad y a la autenticidad, tal y como explica Ximena Guzmán, Brand Director de Hawkers : “se trata una colaboración que ha nacido de manera muy orgánica. Las dos marcas nos identificamos y compartimos los mismos valores: somos rebeldes, inconformistas y hemos creado nuestro propio camino. Smiley® y Hawkers representan algo más que una marca, son una forma de ver la vida que nos empuja a no tomarnos todo tan en serio, y eso es lo que hemos querido reflejar con esta collab”.

La colección está compuesta por 4 modelos de gafas con las que estar preparado para cualquier situación: gafas de sol retro clásicas como las Tribe, en tonos ámbar y con el icónico Smiley® en dorado, o más atrevidas como las Southside con su montura ovalada verde menta inspirada en los 90’s.

También encontramos unas gafas cosméticas, las Lash Eco, inspiradas en los años 70, década en la que se popularizó el famoso icono de la cara sonriente, y cuyas lentes están fabricadas con materiales de alto rendimiento obtenidos a través de reciclaje molecular. Cerrando la colección las gafas One Raw BB, unas lentes con filtro azul - Blue Blocking- para prevenir la fatiga y el estrés visual provocados por la sobreexposición a las pantallas.

Una colección que ya está disponible en la web y en las tiendas de gafas de sol y ópticas de la marca. Recuerda: tómate la vida menos en serio and be positive my friend ;)

HAWKERS X Smiley® - SOUTHSIDE

Gafas de sol verde menta con montura ovalada slim inspiradas en los años 90. El contraste de los bordes exteriores agrandados del frontal con las varillas anchas y terminales delgados crean un efecto envolvente y proporcionan un look retro increíblemente versátil. Incorporan el icónico smiley de color plata en el exterior de las varillas.

HAWKERS X Smiley® - SOUTHSIDE HAWKERS X Smiley®

Modelo Unisex

Material de la lente: Lentes de TR18 con el sello de Eastman, gran calidad óptica y resistencia. Respetuoso con el medio ambiente. Protección 100% UV.

Categoría de filtro 3, color suficientemente oscuro para usar en exterior a pleno sol. Absorben entre un 82% y un 92% de luz solar.

Apariencia de la lente: Gradiente

Color de la lente: Verde

Material de la montura: Acetato

Color de la montura: Verde

Color de la varilla: Verde

HAWKERS X Smiley® - LASH ECO

Estas gafas de sol cuadras estilo vintage traen de vuelta los códigos de los años 70 donde se popularizó el famoso icono de la cara sonriente. Fabricadas especialmente para Smiley®, este modelo eco-friendly combina montura negra de acetato ECO con lentes cosméticas sostenibles Tritan Renew de color amarillo y varillas con el smiley en dorado. Perfectas para combinar con tus outfits más remember.

HAWKERS X Smiley® - LASH ECO HAWKERS X Smiley®

Modelo Unisex

Material de la lente: Lente de Tritan Renew material de alto rendimiento con el sello de Eastman. Obtenido por tecnología de reciclaje molecular. Respetuoso con el medio ambiente y sostenible.

Protección 100 % UV

Categoría de filtro 1, coloración suave, utilizar con luminosidad baja, no se recomiendan usar a pleno sol. Absorben entre un 20% y un 56% de luz solar.

Apariencia de la lente: Cosmética

Color de la lente: Naranja

Material de la montura: Acetato Eco

Color de la montura: Negro

Color de la varilla: Negro

HAWKERS X Smiley® - TRIBE

Una silueta retro classic creada especialmente para Smiley® con colores inspirados en la naturaleza. Combina lentes marrones degradadas con montura carey en tonos tierra y ámbar y varillas con el icónico smiley en dorado para un toque más happy aunque elegante. Su puente en forma de silla de montar distribuye y equilibra su peso para un mayor confort.

HAWKERS X Smiley® - TRIBE HAWKERS X Smiley®

Modelo Unisex

Material de la lente: Lentes de TR18 con el sello de Eastman, gran calidad óptica y resistencia. Respetuoso con el medio ambiente. Protección 100% UV.

Categoría de filtro 2, coloración medianamente oscura, utilizar en exteriores con luminosidad media. Absorben entre un 57% y un 81% de luz solar.

Apariencia de la lente: Gradiente

Color de la lente: Amarillo

Material de la montura: Acetato

Color de la montura: Carey

Color de la varilla: Carey, Amarillo

HAWKERS X Smiley® - ONE RAW BB

Two icons, one silhouette. Una versión de nuestro icónico modelo ONE creado especialmente para Smiley® con montura en color azul verdoso tributo a la naturaleza y su icónico smiley en blanco en el exterior de sus varillas. Incorpora lentes con tecnología Blue Blocking que elimina la transmisión de la luz azul, previniendo la fatiga y el estrés visual frente a la sobreexposición a las pantallas. *Sin graduación.

HAWKERS X Smiley® - ONE RAW BB HAWKERS X Smiley®

Modelo Unisex

Blue Light Blocking: Filtro que reduce la transmisión de luz azul, previniendo la fatiga, estrés visual y sequedad ocular, por la sobreexposición de pantallas.

Material de la lente: Lentes de TR18 con el sello de Eastman, gran calidad óptica y resistencia. Respetuoso con el medio ambiente. Protección 100% UV.

Color de la lente: Transparente

Material de la montura: TR90

Color de la montura: Verde

Color de la varilla: Verde

Sobre Hawkers

De origen español y nacida en el entorno digital en 2013, Hawkers ha abanderado desde su creación un cambio de paradigma en el sector bajo un modelo de marketing online rompedor y una propuesta de valor completa para los consumidores.

Actualmente la compañía opera en más de 80 países a través de su web, tiene más de 70 tiendas en España, Italia y Portugal, y ha incorporado a su oferta la división de óptica Hawkers Eyewear, un proyecto en expansión, y que cuenta ya con 20 ópticas entre España y Portugal.

En 2021 abrió una fábrica de producción propia en la localidad de Elche- la primera y única en España- y cuenta con colaboradores de renombre de índole internacional: la actriz e influencer española Paula Echevarría, las superestrellas latinas Tini Stoesel y Trueno o el piloto de F1 Pierre Gasly, cuyas colecciones han batido récords de ventas.