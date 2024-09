Ifema inicia septiembre con cuatro ferias

Del 11 al 15 de septiembre, el recinto ferial Ifema de Madrid colgará el cartel de “no hay más espacio disponible” para sus encuentros Bisutex, Intergift, MadridJoya y Momad. Moda, decoración, joyería y bisutería mostrarán en la capital qué es lo que se va a llevar en las próximas temporadas.

Septiembre arranca con fuerza a nivel de congresos en la capital de España. Del 11 al 15 de este mes, el recinto ferial Ifema acoge cuatro importantes muestras para los que ya no hay espacios disponibles. Unos eventos que adelantarán a los profesionales de cada ramo cuáles son las tendencias que vienen de cara a los próximos meses.

Intergift

El primer salón en abrir sus puertas será Intergift y lo hará el próximo día 11. A partir de ese día, más de 300 de las principales firmas de alta decoración, tanto nacionales como internacionales, mostrarán sus propuestas dirigidas al hogar. Intergift se ha convertido en el mayor punto de encuentro del mundo de la decoración.

Las últimas tendencias en interiorismo, mueble, iluminación, textil y complementos para el hogar se darán cita en los pabellones 3 y 5 de Ifema, al que acudirán profesionales del ramo, como arquitectos, interioristas, escaparatistas, cadenas hoteleras, empresas de restauración y tiendas de decoración. Intergift está divididos en dos grandes ejes, quedando los muebles, alta decoración y textil de hogar en el pabellón 3 y en el 5 los elementos decorativos, velas y aromas y artesanía.

Se espera que los profesionales del comercio especializado en mobiliario, iluminación y complementos para el hogar (como alfombras, cuadros, textil, artículos de mesa y ornamentación) acudan una vez más a este foro de tendencias.

MOMAD

El día 13 abre sus puertas en Ifema el Salón Internacional de Moda, Calzado y Accesorios (MOMAD), más concretamente en el pabellón 8. Se trata de uno de los eventos más longevos del recinto y que desde los años 70 es fiel a su cita con los profesionales internacionales del mundo de la moda.

Según los datos de la organización, la mitad de las 300 marcas que suelen participar son internacionales (procedentes de 16 países diferentes), lo que también atrae a un público muy diverso: a MOMAD acuden boutiques, tiendas online, zapaterías, diseñadores, agentes y representantes comerciales, cadenas de tiendas, grandes superficies-almacenes y concept stores proveniente de 59 países de todo el mundo.

Como cada año, se espera que en MOMAD se muestren colecciones inéditas hasta la fecha y que sea la puesta de largo de nuevas marcas. La industria de la moda mostrará cuáles son las tendencias de las próximas temporadas y por dónde irán los tiros en las colecciones primavera/verano y otoño/invierno. La muestra ha programado varias conferencias, charlas y mesas redondas con ponentes de primer nivel, así como la apuesta por desfiles de tendencias en la Pasarela MOMAD.

Este año, una de las grandes novedades es la celebración del concurso MOMAD Talents by ISEM, con el que se pretende apoyar el talento emergente en la industria de la moda abriéndole las puertas de la mayor cita comercial B2B para los profesionales de la moda. No en vano, los dos ganadores expondrán sus colecciones y otros diseños de ropa y/o complementos de su creación en un stand. Además, la firma premiada con el primer puesto tendrá la oportunidad de asistir al curso Fashion and Creativity Management de ISEM.

Bisutex

Entre el 12 al 15 de septiembre del pabellón 4 de Ifema será el escenario

de reunión para el sector de la bisutería y los complementos.

Bisutex dará a conocer a profesionales de la moda tan dispares como comercio detallista, grandes superficies, distribuidores, diseñadores, estilistas y prensa especializada, cuáles son las tendencias para este próximo otoño e invierno. La cita, a la que acudirán también compradores internacionales, contará con la participación de más de 400 firmas.

En Bisutex destacan dos grandes zonas: Archis (donde se presentarán las colecciones de más de 20 firmas consolidadas y ampliamente reconocidas) y Minis (dedicado a jóvenes empresas). En total, más 60 marcas participarán en estos dos ambientes para mostrar las últimas tendencias en bisutería y complementos.

El mundo de la joya se reúne en Madrid

Del 12 al 15 de septiembre tendrá lugar MadridJoya en los pabellones 1 y 6 del Recinto Ferial así como en el núcleo de conexión que hay entre el pabellón 6 y el 8. MadridJoya será el escaparate elegido por más de 260 marcas nacionales e internacionales para presentar sus colecciones, tanto de alta joyería (con representantes como Bustinza joyas, Scala Gioilli e Figli, Sharme Group- Casa Dello Smeraldo, Simon Franco y Sotoca) como en plata y oro así como representantes de joyería cordobesa o italiana. También es una cita de obligado cumplimiento para sectores periféricos, como maquinaria industrial, embalajes y taquería o relojería.