De impulso a exceso: cómo la cafeína puede jugarte una mala pasada

En Estados Unidos, para un 80% de la población, el consumo diario de cafeína es un ritual tan arraigado como ineludible. El café de la mañana, el refresco de la tarde o la bebida energética antes de un esfuerzo se han convertido en aliados para millones de personas que buscan un impulso de energía, pero también en un hábito con una cara oculta que a menudo se pasa por alto. Las autoridades sanitarias establecen el límite recomendado en 400 miligramos diarios, una cifra que equivale, aproximadamente, a cuatro tazas de café o a diez latas de refresco.

De hecho, mantenerse dentro de unos márgenes moderados puede acarrear beneficios para la salud. Diversos estudios asocian un consumo de entre dos y cinco tazas de café al día con una menor probabilidad de desarrollar enfermedades de envergadura, como la diabetes tipo 2, el párkinson, el cáncer de hígado o distintas dolencias cardíacas. En estas dosis, la cafeína parece ejercer un efecto protector que la convierte en algo más que un simple estimulante.

Sin embargo, la línea que separa el beneficio del perjuicio es más fina de lo que parece. Superar ese umbral y acercarse a las ocho tazas diarias dispara de forma notable los riesgos. Un consumo excesivo está directamente relacionado con episodios de ansiedad y, en los casos más extremos, se ha vinculado con mayores tasas de suicidio. El mecanismo es sencillo: la cafeína funciona bloqueando la adenosina, la molécula que nuestro cerebro utiliza para inducir el sueño. Engaña al sistema nervioso, pero no lo detiene, y cuando su efecto se desvanece, la adenosina acumulada inunda los receptores cerebrales, provocando el conocido «bajón» de cansancio. Este agotamiento recurrente no solo afecta al rendimiento, sino que a menudo se manifiesta de forma visible, siendo las ojeras uno de los signos más comunes de la falta de un descanso adecuado.

Los riesgos colaterales del consumo de cafeína

Por otro lado, el problema a menudo no reside únicamente en la cafeína, sino en su vehículo. Las bebidas azucaradas, como los refrescos o los cafés preparados, se han convertido en una de las principales fuentes de azúcares añadidos en la dieta, de acuerdo con la información recogida por GQ. Una sola lata de Coca-Cola, por ejemplo, contiene 39 gramos de azúcar, una cantidad que supera las recomendaciones diarias de la Asociación Americana del Corazón. A esto se suma que la cafeína puede provocar una mayor pérdida de nutrientes esenciales, como el calcio, a través de la orina. Esta pérdida de nutrientes esenciales, combinada con la alteración del sueño, puede tener un impacto en la apariencia, contribuyendo a que la piel luzca más apagada y con falta de vitalidad.

De este modo, el impacto más silencioso y persistente del consumo de cafeína se manifiesta en el ciclo del sueño. La sustancia tiene una vida media de unas seis horas, lo que implica que una cuarta parte de la cafeína ingerida al mediodía todavía puede seguir activa en el organismo a medianoche, perturbando la calidad del descanso. Se crea así un círculo vicioso: la falta de un sueño reparador empuja a un mayor consumo de cafeína al día siguiente para combatir la fatiga, lo que a su vez dificulta de nuevo el descanso nocturno, alimentando una dependencia que va mucho más allá de una simple taza de café.