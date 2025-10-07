Carmen Lomana nos deja claro que este otoño los pantalones y las faldas se llevan de cuadros

Hay iconos de estilo que no siguen las tendencias, las dictan. Y Carmen Lomana es una de ellas. La empresaria y socialité española ha vuelto a convertirse en el mejor ejemplo de elegancia atemporal con su último look desde París, donde ha participado en Le Défilé de L’Oréal Paris, el desfile más esperado de la Paris Fashion Week.

Entre bambalinas y con la Ópera Garnier de fondo, Carmen Lomana ha demostrado que los cuadros serán el estampado estrella del otoño, tanto en pantalones como en faldas, y que pueden resultar tan sofisticados como los tonos lisos si se combinan con maestría.

París, moda y savoir faire

En un vídeo compartido en su cuenta de Instagram, la colaboradora aparece con un look impecable formado por unos pantalones de cuadros en tonos grises y beige, que combinó con un jersey de punto en color verde oscuro, gafas de sol XL y pendientes dorados. Un look relajado pero perfectamente calculado, en el que cada detalle cuenta.

El conjunto refleja a la perfección la filosofía de estilo de Carmen Lomana: mezclar prendas clásicas con un aire contemporáneo, jugando con el color, la textura y la actitud. Los cuadros, que vuelven con fuerza este otoño, evocan la estética más británica, pero con ese toque parisino de elegancia effortless que Lomana domina como nadie.

El estampado más clásico se reinventa

No es casualidad que los cuadros hayan regresado a las pasarelas. Firmas como Dior, Miu Miu o Ralph Lauren han apostado por reinterpretar el tartán y el príncipe de Gales, adaptándolos a la nueva temporada con cortes actualizados y mezclas de texturas. Carmen Lomana recoge ese espíritu con una versión elegante y funcional que podría llevarse tanto para un café en Saint-Germain como para una comida en Madrid.

El estampado de cuadros funciona igual de bien en pantalones de pinzas, faldas midi o incluso americanas oversize, y se convierte en un imprescindible para quienes buscan un look otoñal con carácter.

El detalle beauty que completa el look

Antes de salir a las calles parisinas, Carmen mostró su rutina de preparación en un vídeo de backstage, donde aparecía en albornoz aplicando su secreto capilar: el spray Magic Retouch de L’Oréal Paris, que utiliza para mantener el color impecable entre tintes. “Un touch y voilà, raíces cubiertas en tres segundos”, escribió en su post, demostrando que el estilo empieza desde el cuidado personal.

Desde la alfombra roja hasta los desfiles de moda, Carmen Lomana se mantiene fiel a su estilo inconfundible: clásico, glamuroso y con un toque internacional. Su aparición en París no solo confirma su conexión con las grandes casas de belleza, sino también su capacidad para marcar tendencia con naturalidad.

Esta temporada, si hay algo claro, es que los cuadros vuelven a conquistar el armario femenino. Y si alguien sabe cómo llevarlos con gracia, savoir faire y mucha personalidad, esa es Carmen Lomana.