Ayuso acierta de pleno con el vestido gris más elegante del otoño (y los botines que estilizan al máximo)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a demostrar que sabe cómo hacer de la sobriedad su mejor arma de estilo. Durante la inauguración de la exposición Ecos del arte virreinato del Perú, la dirigente madrileña apostó por un vestido gris de corte impecable, acompañado de unos botines de tacón negro que se han convertido en el detalle más comentado de su look.

El evento, celebrado en el marco de la programación de Hispanidad 2025, pone en valor la fusión entre la cultura inca y la española. La muestra, que podrá visitarse hasta el 11 de enero de 2026, se reparte entre la Casa Museo Lope de Vega, el Museo Casa Natal de Cervantes y, desde diciembre, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Una cita cultural que Ayuso protagonizó con un estilismo sobrio, elegante y rotundamente favorecedor.

El vestido gris que se convierte en el nuevo básico del poder

Ayuso apostó por un vestido midi en color gris antracita, de tejido estructurado, con cuello barco y mangas con volumen, un diseño que destacaba por su sencillez y por lo bien que realzaba la silueta sin necesidad de artificios. La prenda, de corte limpio y longitud a media pierna, equilibraba elegancia y discreción, transmitiendo una imagen profesional y actual.

Ayuso inaugura la exposición 'Ecos del arte del Virreinato del Perú' Alejandro Martínez Vélez Europa Press

Para definir la figura, incorporó un cinturón ancho negro de efecto cocodrilo, que marcaba la cintura y aportaba contraste visual. Un gesto de estilo muy característico en Ayuso, que suele usar este tipo de complementos para estructurar sus looks sin renunciar a la feminidad.

Los botines que alargan la pierna y modernizan el look

El detalle que marcó la diferencia fueron los botines de tacón alto y punta afilada, también en negro, que aportaban un toque contemporáneo al conjunto y ayudaban a estilizar la silueta. Este tipo de calzado, versátil y elegante, se ha convertido en uno de los más buscados de la temporada, ya que combina perfectamente con vestidos midi, pantalones anchos o faldas lápiz.

En su caso, Ayuso los combinó de forma magistral, logrando un resultado equilibrado entre formalidad y modernidad. El tacón geométrico y el acabado pulido aportaban ese aire sofisticado que refuerza el carácter de un look pensado al milímetro.

Una lección de estilo político

Con este nuevo acierto estilístico, Isabel Díaz Ayuso vuelve a dejar claro que domina su propio lenguaje de poder a través de la moda. Su estilo combina líneas clásicas con toques contemporáneos, tonos neutros y prendas con estructura que reflejan autoridad y elegancia sin caer en el exceso.

El vestido gris con cinturón negro y botines de tacón se convierte así en una de las fórmulas más inspiradoras para los meses fríos: sobria, favorecedora y adaptable tanto a la oficina como a un acto institucional. Una vez más, Ayuso demuestra que el poder puede vestirse con discreción, pero también con mucha personalidad.