La fotografía más polémica de Paula Echevarría en Instagram

¿Cuándo se termina el verano? Debe ser lo que están pensando los famosos patrios, ya que no hay día que no se genere una avalancha de crítica o de polémica con cada foto que se sube. ¿La última? Paula Echevarría tampoco se ha librado de este "virus" veraniego que lleva a los usuarios de Instagram a criticar todo aquello que ven. Pero lo de Paula ha sido ver para creer. ¿Cuál ha sido lo crítica que le han hecho a la actriz? Pues la han acusado de no ser ella en la fotografía. Sí, con la misma cara nos hemos quedado nosotras. ¿La gente se aburre mucho en agosto o que nos está pasando? ¡No entendemos nada!