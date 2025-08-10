Manos secas o pies agrietados: estas cremas de farmacia funcionan mejor que muchas de lujo

Hay veces en las que ni la crema más cara del neceser consigue calmar la piel. Sobre todo cuando las manos están agrietadas o los talones ya duelen. Fue ahí, después de varios intentos fallidos, cuando descubrimos estas dos cremas de farmacia con pinta sencilla pero efecto inmediato. No tienen perfume, no prometen milagros pero funcionan mejor que muchas de lujo.

Una crema de manos que realmente ayuda

Crema concentrada para manos secas o agrietadas. O’Keeffe’s

La Working Hands de O’Keeffe’s tiene pinta de producto industrial pero no hay que dejarse engañar. Está pensada para manos que lo pasan mal de verdad: piel seca, rozaduras, grietas… Es densa y se nota desde la primera aplicación.

Su fórmula se basa en la glicerina, que ayuda a retener la hidratación natural de la piel y a crear una especie de “escudo” que la protege durante horas. No es de esas cremas que se absorben y a los cinco minutos ya ni te acuerdas. Aquí se nota que hay algo cuidando la piel pero sin sensación grasa.

Es ideal para usar justo después de lavarse las manos y por la noche antes de dormir. Con un poco cada vez es suficiente, así que el bote cunde mucho. Perfecta para quienes han probado muchas cosas sin encontrar nada que de verdad funcione.

Para los pies, algo igual de eficaz

Hidratación intensa para pies con durezas o talones secos. Healthy Feet, de O’Keeffe’s

Con los pies pasa algo parecido: cuando están secos, con durezas o los talones empiezan a agrietarse, hace falta algo más que una crema hidratante cualquiera. La Healthy Feet de O’Keeffe’s es ese “algo más”.

En pocos días la piel se sienta más elástica, menos tirante y mucho más cuidada. Tiene propiedades calmantes, antibacterianas y antioxidantes, y ayuda a suavizar callosidades si se usa con constancia. La textura es parecida a la de la crema de manos: densa pero fácil de extender y no deja sensación pegajosa si se aplica la cantidad justa.

Funciona especialmente bien después de la ducha, con un masaje, y si puedes, mejor aún: con calcetines suaves para dejarla actuar mientras duermes. Además, no lleva parabenos y es apta para piel sensible, lo que siempre se agradece si tus pies tienden a reaccionar mal a otras fórmulas.

La historia detrás de la marca

O’Keeffe’s nació en Estados Unidos como una solución casera: fue desarrollada por una farmacéutica para tratar las manos agrietadas de su padre, que era ranchero y sufría de piel extremadamente seca. A partir de ahí, la marca fue creciendo gracias al boca a boca. Su enfoque siempre ha sido el mismo: fórmulas simples, eficaces y accesibles.

Y quizá ahí esté la clave de su éxito. Porque hacen lo que tienen que hacer, sin más. No tienen un diseño llamativo ni fórmulas complicadas pero cumplen. Son de esas cremas que alguien te recomienda con cara de “hazme caso” y, cuando las pruebas, entiendes por qué. En webs como Farmaciasdirect cuestan menos de 8€, así que no hace falta gastar una fortuna para notar resultados. Y son el tipo de básico que conviene tener siempre a mano.