Marta Pombo estalla contra los 'haters' y zanja todos los rumores

No hay semana que no haya problema en Instagram. ¿Qué es la tranqulidad? Y es que parece que esta oleada de haters o mal educados, no hay nadie que la pare. Ahora la afectada ha sido Marta Pombo, la hermana de María Pombo, que a pocas semanas de su boda han acusado a su novio de serle infiel.

A través de varios mensajes, primero muy enfadada que borró y después llorando, Marta se ha dirigido a sus seguidores para explicar que en los últimos días han surgido algunas especulaciones sobre una posible infidelidad de su pareja a las que no da crédito, pero que le están doliendo. “Tengo mucha rabia dentro, no lo estoy pasando nada bien. Se habla de lo que se quiere sin pensar en el daño que se está haciendo. No está siendo la mejor época, no por Luis y por mí, sino porque no ha sido una época fácil”.