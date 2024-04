10 looks que te inspirarán para hacerte tu maleta para el puente de mayo a la playa

A las puertas del mes de mayo y, con él, el puente más esperado por todos para descansar y desconectar unos días con esa persona especial, tus amigos o familia, es momento de sacar de nuestro armario todas las prendas más veraniegas, fresquitas y coloridas. Si bien es cierto que ya lo hemos ido haciendo poco a poco a medida que han avanzado los días y han subido las temperaturas, ya sí que sí, es momento de hacer el temido (y amado) cambio de armario. Atrás dejamos todas las prendas que nos han acompañado durante los últimos meses, los abrigos, los jerséis de lana y los vestidos de canalé y le damos la bienvenida a todas las prendas de lino, de crochet y de satén. Tanto si haces una escapada estos días a la playa como si te quedas en tu ciudad siendo una turista más, nunca está de más hacernos con prendas que están en tendencia y que acaparan todos los escaparates de nuestras tiendas favoritas. ¿Qué prendas son tendencia esta temporada? Como era de esperar, los tank tops vuelven pisando fuerte, al igual que también las bermudas. Esta pieza es clave esta primavera en nuestro armario porque es fresquita y elegante, al tratarse de un híbrido entre short y pantalón de pinza. Las faldas midi de satén o, como viene siendo un imprescindible, las bailarinas mesh. Sin embargo, si piensas pasar el puente de mayo frente al mar, estás de suerte, pues nuestras influencers favoritas nos están dejando looks de lo más icónicos que podríamos llevar para disfrutar de la playa y del buen tiempo.

Predominan los vestidos y las prendas de crochet, como por ejemplo el top multicolor de Sara Baceiredo, el cual combinó con un bikini también de muchos colores y muy favorecedor, sobre todo cuando nuestro tono de piel se vuelve mucho más bronceado. También las hermanas Pombo, quienes han estado disfrutando de un crucero por Miami y Puerto Rico, nos han enseñado los vestidos que no dejaremos de usar durante los próximos meses. Marta Pombo y su vestido de lino blanco con estampado de corales y María Pombo con un vestido 'animal print' son todo lo que le pedimos al verano para llevar con sandalias doradas. Sin lugar a dudas, lo que no nos puede faltar en nuestra maleta este puente de mayo en la playa es un bikini. Esta temporada se llevarán con la braguita de tiro alto y escote bardot, siendo dos piezas que favorecen mucho al estilizar la figura. ¿Qué colores no nos pueden faltar? Los tonos pasteles, como el Peach Fuzz (el color Pantone 2024), el celeste y el blanco. Sin más, te mostramos un total de 10 lookscon los que inspirarte este puente de mayo para llevar a tu escapada al mar.

Patri Goe

Aina Simón

María Marti

Carla Di Pinto

Coco Constans

Inés Arroyo

Nuni Blanco

Carla Vico

Claudia Parras

Sara Baceiredo

Estos son los looks que sí o sí debes meter en tu maleta para el puente de mayo. Son prendas estilosas, sencillas y muy elegantes con las que sobrevivir estos días de vacaciones.