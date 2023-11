10 vestidos y abrigos que nos acabamos de comprar en el Black Friday de Zara y Mango y no van a llegar al Cyber Monday

Ayer, 24 de noviembre, todas las amantes de la moda estuvieron atentas al día más esperado de noviembre, el Black Friday, evento en el que todas nuestra tiendas favoritas como Zara, Mango, Massimo Dutti o Pull & Bear se lanzaron haciendo descuentos en todas sus prendas de la colección de otoño e invierno. La antesala de las rebajas, el Black Friday es un buen momento para invertir en aquellas prendas de fondo de armario de gran calidad con las que crear nuestro propio 'armario cápsula'. Prendas como los vestidos, ya sean para el día a día como aquellos vestidos más elegantes de cara a la Navidad, así como bailarinas tipo Mary Jane o aquellos abrigos paño oversize y de corte masculino. Muchas de la amantes de la moda aprovechan este día no solo para comprar básicos, sino también de cara a las prendas que solemos usar de cara a las fiestas de Navidad, ya que son prendas que tienden a agotarse rápidamente. Por ello, y dada la alta demanda, muchas tiendas amplían su periodo de rebaja hasta el Cyber Moday a fin de que podamos tener más tiempo para comprar todo aquello que necesitamos, ya sea para nosotras mismas como para regalar. Sin embargo y, pese a que el este día es una buena ocasión para hacernos con aquellas prendas más elegantes y atemporales, nunca está de más invertir en aquellas en tendencia a un precio inferior. Por ejemplo, es un buen momento para hacernos con una chaqueta de cuero, como la chaqueta camel crop de Sara Baceiredo, o con el clásico 'little black dress' de María Pombo de su firma de moda Name The Brand.

Si nos paramos a pensar, hay dos prendas que sí o sí son imprescindible en nuestro armario cada temporada: los vestidos y los abrigos. En cuanto a los vestidos, en nuestras tiendas favoritas como Zara y Mango podemos encontrarlos en un sinfín de diseños, cortes y tejidos, desde los vestidos más cortos para combinar con medias y Mary Jane o botas cowboy hasta los vestidos de fiesta que podemos usar para crear lookde invitada, como los vestidos tan elegantes que enseña Rocío Osorno en sus redes sociales, una de las influencers cuyo contenido se basa, en su mayoría, en looks de invitada de tiendas 'low cost' como Zara o Mango. Los abrigos son también la estrella de nuestros looks diarios, pues se trata de una prenda que nos protege del frío. Hace unas semanas que María Pombo nos enseñaba su propuesta de abrigo camel de Zara, el cual ahora está rebajado gracias al Black Friday, y es que este tipo de prendas con este corte se posicionan como un imprescindible para todas aquellas amantes de la moda con un estilo muy clásico, sencillo y atemporal. Sin más, te enseñamos un total de 10 vestidos y abrigos de Zara y Mango que querrás tener este diciembre y que, si no consiguen agotarse, podrás invertir este Cyber Monday.

Vestido crepe cut out, de Zara (23,97 euros)

Vestido crepe cut out Zara

Vestido lencero tirante joya, de Zara (21,57 euros)

Vestido lencero Zara

Vestido largo cinturón, de Zara (35,97 euros)

Vestido largo cinturón Zara

Abrigo punto manga vuelta, de Zara (41,97 euros)

Abrigo punto manga vuelta Zara

Abrigo doble faz lana ZW Collection, de Zara (119,40 euros)

Abrigo doble faz lana Zara

Vestido drapeado hombros descubiertos, de Mango (35,99 euros)

Vestido drapeado Mango

Vestido punto cuello alto, de Mango (19,99 euros)

Vestido punto cuello alto Mango

Vestido satinado cruzado hebilla, de Mango (27,99 euros)

Vestido satinado cruzado Mango

Abrigo lana doble botonadura, de Mango (79,99 euros)

Abrigo lana doble botonadura Mango

Chaleco acolchado ultra ligero, de Mango (19,99 euros)

Chaleco acolchado Mango

Estas son algunos de los vestido y abrigos de Zara y Mango más icónicos y elegantes en los que hemos invertido este Black Friday.