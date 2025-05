Los vestidos sueltecitos y cómodos de Zara, Mango y Sfera perfectos para presumir de embarazo este verano

Durante muchos años se ha creído que la moda, así como las tendencias, no son nada compatibles con el embarazo. Hemos sentido la obligación moral de recurrir a las prendas premamá adaptándonos a la escasa oferta que encontramos en cuanto a diseños, estampados o estilos, además de tener precios ligeramente más altos. Sin embargo, son muchas las editoras de moda que nos han mostrado tanto en las redes sociales como en el street wear cómo sacar partido a los básicos oversizes o ligeros que son perfectos para todas las embarazadas y que, incluso, seguramente podrán seguir utilizando tras este. Ahora bien, si debemos destacar uno de ellos son los vestidos: cómodos, sueltecitos y sin complicaciones para combinar.

Dos de las técnicas más sensatas para encontrar fácilmente vestidos idóneos para embarazadas son tanto estar en búsqueda de aquellos con patrones más anchos como recurrir a tallas más grandes que la tuya original. Porque gracias a todos los looks de las influencers o celebridades que vemos en Instagram presumiendo de barriguita, queda demostrado que el momento de estar en cinta no es antónimo de estilo, así como se puede estar los nueve meses sin renunciar al buen gusto. Es por ello que en este artículo exploramos los vestidos perfectos para embarazadas con el inconfundible sello de Lifestyle de La Razón: repletos de tendencias, cómodos y funcionales. Porque es uno de los momentos más bonitos de nuestra vida en el que no debemos esconder barriguita, sino presumir de ella y realzarla.

Los vestidos de marca española perfectos para embarazadas

El embarazo es el símbolo del poder femenino, así como de la belleza de la evolución. Por lo que, con ello, debemos acompañarlo de una colección cápsula con vestidos que nos ayuden a facilitarnos cada vez que nos ponemos delante del armario. Hemos recurrido a las marcas españolas low cost, como Zara, Mango o Sfera, con la intención de hacer una lista de 15 vestidos sueltecitos y cómodos perfectos para presumir de embarazo este verano. De 20 hasta 70 euros darás con una infinidad de tonalidades favorecedoras, estampados clásicos, pero fashionistas o detalles que elevan el estilismo en un chasquido de dedos.

Vestido en chocolate, de Zara (40 euros)

Vestido en chocolate. Zara

Vestido de volantes, de Zara (40 euros)

Vestido de volantes. Zara

Vestido de gasa en negro, de Zara (rebajado a 20 euros)

Vestido de gasa en negro. Zara

Vestido de estampado de lunares, de Zara (60 euros)

Vestido de estampado de lunares. Zara

Vestido con bordados, de Zara (60 euros)

Vestido con bordados. Zara

Vestido estampado, de Mango (50 euros)

Vestido estampado. Mango

Vestido denim, de Mango (30 euros)

Vestido denim. Zara

Vestido bicolor, de Mango (40 euros)

Vestido bicolor. Mango

Vestido floral, de Mango (60 euros)

Vestido floral. Mango

Vestido con cut-out, de Mango (36 euros)

Vestido con cut-out. Mango

Vestido con bordados, de Sfera (60 euros)

Vestido con bordados. Sfera

Vestido vuelo, de Sfera (70 euros)

Vestido vuelo. Sfera

Vestido hombros descubiertos, de Sfera (70 euros)

Vestido hombros descubiertos. Sfera

Vestido popleín, de Sfera (40 euros)

Vestido popelín. Sfera

Vestido asimétrico, de Sfera (40 euros)

Vestido asimétrico. Sfera

Vestir durante el embarazo no es señal de desvincularse de la moda. Por ello, hemos seleccionado los vestidos perfectos para estar radiante, fabulosa y bonita todos los días del verano con las distintas opciones que encontramos en Zara, Mango o Sfera. Adecuados a todos los estilos, gustos y bolsillos.