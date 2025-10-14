Rocío Osorno se adelanta a la Navidad con la camiseta de lentejuelas de H&M que vas a querer estrenar ya

Rocío Osorno no necesita esperar a diciembre para empezar a brillar. La influencer sevillana ha demostrado una vez más su habilidad para adelantarse a las tendencias con un look que combina el espíritu festivo de la Navidad con un toque de estilo urbano y sofisticado. Su última elección —una camiseta de lentejuelas con hombreras de H&M— se ha convertido en el centro de todas las miradas en redes sociales. Cuesta 99 euros y promete agotarse en tiempo récord.

Una camiseta de lentejuelas que se lleva incluso de día

Si hay algo que caracteriza el estilo de Rocío Osorno es su capacidad para adaptar las piezas más glamurosas a un contexto cotidiano. En lugar de reservar las lentejuelas para la noche o para los eventos navideños, Rocío las lleva con una naturalidad que inspira.

La camiseta metalizadade H&M destaca por sus hombreras estructuradas, que aportan fuerza y equilibrio visual al look, además de ese aire ochentero que tanto se lleva esta temporada.

Combinada con unos leggins bootcut negros de Zara (25,95 euros) y una chaqueta vintage de piel, el conjunto resulta el equilibrio perfecto entre lo moderno y lo atemporal. “La chaqueta tiene pinta de tener 50 años y ni siquiera tenía etiqueta”, confesaba la creadora en su Instagram, demostrando que el estilo no entiende de edad ni de etiquetas.

Brillo, actitud y nostalgia ochentera

El regreso de las lentejuelas no es casualidad. Esta temporada, la moda celebra el brillo y la exageración de los años 80 y 90, pero con un enfoque más relajado. Rocío lo interpreta a la perfección con un outfit que no necesita accesorios excesivos: el protagonismo recae completamente en la prenda principal.

Además, el color bronce metalizado resulta más versátil que el clásico plateado o dorado, lo que permite llevarlo tanto con prendas negras como con denim o cuero, como ha hecho ella.

Una prenda que promete arrasar estas fiestas

Aunque todavía faltan semanas para que empiecen los eventos navideños, Rocío Osorno ya ha marcado el camino. Esta camiseta de lentejuelas no solo es ideal para cenas o fiestas de empresa, sino que también puede elevar cualquier look de fin de semana. Basta con añadir unos tacones, unos pendientes llamativos y un clutch negro para conseguir un estilismo de impacto sin esfuerzo.

Con más de dos millones de seguidores y una influencia innegable en el mundo de la moda, cada prenda que luce Rocío se convierte en objeto de deseo. Y viendo el éxito que está teniendo su último look, todo apunta a que esta camiseta de 99 euros será el primer hit festivo de la temporada.