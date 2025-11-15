Los mejores fichajes de la colección de Tamara Falcó (y con descuento) en el pre Black Friday de Cortefiel

Algunas prendas tienen ese don de mantenerse vigentes pase el tiempo que pase, y su versatilidad las convierte en aliadas infalibles, sea cual sea el plan. La colección TFP by Tamara Falcó x Pedro del Hierro está llena de esas piezas, con siluetas favorecedoras y un estilo que combina lo clásico y lo actual. Lo mejor es que, durante el pre Black Friday de Cortefiel de este fin de semana, pueden encontrarse con descuentos de hasta el 60 %.

Una parka camel que dura años

La gabardina, uno de los imprescindibles de la colección, combina con todo tipo de looks y mantiene su aire clásico Pedro del Hierro

Entre las prendas más versátiles de la colección destaca la parka larga con capucha desmontable, un clásico que combina utilidad y elegancia. En tono camel y confeccionada en algodón, resulta perfecta para los días de lluvia y también para completar looks de diario. Su diseño recto y la capucha extraíble la convierten en ese tipo de abrigo que nunca pasa de moda.

El traje gris que lo resuelve todo

El traje gris con americana cruzada y pantalón recto es una de las piezas más atemporales de la colección. Pedro del Hierro

La combinación de blazer cruzada y pantalón de pinzas en gris es otro de los grandes aciertos. Un conjunto pulido y actual que funciona igual de bien en la oficina que en ocasiones especiales. La chaqueta, con botones forrados y estructura impecable, estiliza la silueta; mientras que el pantalón aporta comodidad y elegancia a partes iguales. Además, ambas piezas pueden llevarse por separado, lo que multiplica las opciones de estilo.

Un dúo sofisticado: falda y jersey

El conjunto de jersey de punto marrón y falda midi beige destaca por su equilibrio entre comodidad y estilo. Pedro del Hierro

El jersey de cuello cisne efecto segunda piel, en color marrón chocolate, tiene un diseño ajustado con mangas ligeramente abullonadas que estiliza al máximo. Combinado con la falda de tafetán camel, de largo midi y silueta con movimiento, forman un conjunto femenino y con personalidad. Perfecto para llevar con botas altas o con zapatos de tacón, según el plan, y refleja muy bien ese estilo cuidado que distingue a Tamara Falcó.

El vestido de encaje más especial

El vestido largo de encaje turquesa es una de las piezas más especiales de la colección, elegante y muy femenino. Pedro del Hierro

El vestido combinado de encajes en color turquesa es una de las piezas más especiales de la colección. La mezcla de texturas y transparencias aporta un aire delicado y femenino, mientras el cuerpo entallado realza la figura y la falda fluida añade movimiento. Es una prenda versátil, capaz de adaptarse a distintas ocasiones según los complementos. Con unos pendientes llamativos y sandalias de tacón, se convierte en un look de invitada impecable.

Un look de fiesta con guiño navideño

El top palabra de honor en tono crudo y el pantalón burdeos con estampado de estrellitas, una combinación perfecta para los eventos de invierno. Pedro del Hierro

Para los próximos eventos, hemos encontrado una combinación infalible: el top palabra de honor en tono crudo y el pantalón burdeos con estampado de estrellitas. El top, con fruncido lateral, dibuja una silueta asimétrica muy favorecedora, mientras que el brillo del tejido satinado añade un toque de sofisticación. El pantalón, de corte flare, aporta un aire festivo y diferente, perfecto para cenas de empresa o celebraciones familiares.

El momento perfecto para invertir

Cada prenda de la colección TFP by Tamara Falcó comparte una misma idea: elegancia sencilla y versatilidad. Son piezas pensadas para acompañarte durante años, una oportunidad para invertir en básicos atemporales y tener listos los looks de las próximas fiestas.