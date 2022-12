La Reina Letizia viaja hasta Tenerife con el vestido de Zara (más deseado) que comparte con Marta Ortega

Los Reyes de España han viajado este jueves hasta Tenerife, y no para huir del frío de Madrid, si no para la entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Y una vez más, la Reina Letizia ha acaparado todas las miradas con su espectacular figura y sus trabajados brazos, con el vestido de Zara by Narciso Rodríguez que ya estrenó en Nueva York y comparte con Marta Ortega. Se nota que las temperaturas en Tenerife son mucho más suaves que en Madrid porque hemos podido volver a ver a la Reina Letizia presumiendo de brazos y sin abrigo. El vestido en cuestión, de un intenso tono naranja rojizo y confeccionado en mezcla de lana, cuenta con cuello barco asimétrico, manga sisa y falda midi. Además, agrega detalles especiales como el lazo en el hombro o los estratégicos drapeados, que aportan un toque diferente sin alejarse del minimalismo que caracteriza a la creación y la Reina Letizia lo estrenó en su viaje a Nueva York y en la misma ciudad se lo vimos lucir a Marta Ortega.

La Reina Letizia con vestido de Zara en Tenerife. FOTO: Jesus Briones GTRES

Un diseño rojo intenso que costaba 139 euros y que se agotó solo salir a la venta esta colección de Zara tan especial. Recordamos que en 2012, Marta Ortega celebró su primera boda vestida con un traje de novia de Narciso Rodriguez. Diez años después, la actual presidenta de Inditex ha vuelto a aliarse con el diseñador estadounidense de origen cubano para lanzar “Narciso Rodriguez por Zara”, una colección cápsula que arrasó en ventas y que este jueves la Reina Letizia ha querido recuperar para su viaje a Tenerife donde el clima le permitía volver a mostrar sus trabajados brazos que son la envidia de todas nosotras. En una semana en que Doña Letizia ha recuperado vestidos de su armario para todos los actos.