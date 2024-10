Tamara Falcó rescata su jersey de rayas marineras favorito que adorarán las mujeres pijas

Tamara Falcó vuelve a demostrar que los jerséis de rayas marineras volverán a ser tendencia este otoño. La semana pasada, la marquesa de Griñón viajó hasta Berlín con motivo de apoyar a Íñigo Onieva en la maratón de Berlín, Alemania, donde también acudió junto a una amiga con su pareja. Sin embargo, sin darse cuenta (y, posiblemente, sin ninguna intención), también ha aprovechado el viaje para darnos clases de estilo sobre las prendas que más veremos esta temporada. Primero, nos presentó el look más otoñal, compuesto por jersey gris combinado con vaqueros anchos en negro y abrigo de la misma tonalidad con el toque estrella de las zapatillas deportivas que también han puesto de moda tanto la Reina Letizia como la Infanta Elena. Ahora bien, Tamara Falcó ha compartido con nosotros a través de sus redes sociales un bonito recuerdo de la capital alemana junto con Íñigo Onieva, donde también hemos descubierto otras de las prendas que más luciremos este mes de octubre. Y por no hablar de las inesperadas gafas de sol retro que también metió en su maleta de viaje. Se trata del jersey de rayas marineras en negro y blanco que todas deberíamos tener en el fondo de armario, ya que es versátil y combinable con un sinfín de estilismos. No es la primera vez que lo vemos en uno de los looksdeTamara Falcó, puesto que ya lo lució el año pasado con los vaqueros que mejor sientan o las faldas más pijas. Tenemos claro que esta prenda es una clara inversión porque nunca será efímera, así como siempre estará en la cúspide de las tendencias de otoño.

Lo que está claro es que para Tamara Falcó ya han llegado oficialmente las bajas temperaturas en Madrid, puesto que nos ha comenzado a obsesionar con todos sus estilismos calentitos. Empezando por la espectacular vestimenta al estilo más navideño para su cita con Pablo Motos de jersey y falda de lentejuelas de Zara en rojo o los abrigos estructurados que respiran lujo. Lo cierto es que estamos en el momento perfecto para sumergirnos en el otoño y hacer el cambio de armario, desempolvando las americanas más confiadas o las botas de tacón de caña alta que más estilizan.

Tamara Falcó vuelve a ser nuestra profesora de moda, recordándonos que los jerséis de rayas marineras son la prenda imprescindible de todos los fondos de armario, pero, sobre todo, de las mujeres pijas.