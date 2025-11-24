El abrigo de 800 euros de Vicky Martín Berrocal que las mujeres más elegantes quieren este invierno

Vicky Martín Berrocal ha vuelto a demostrar por qué su estilo inspira a miles de mujeres en España. Tras unos días desconectada de las redes, la diseñadora reaparecía este fin de semana con un look impecable que ya está generando auténtica locura en Instagram: un abrigo blanco “milk” de Sportmax que reúne todas las claves de la elegancia contemporánea. Su estética limpia, su caída sofisticada y esa cinturilla negra que rompe el monocromo han convertido esta prenda en el nuevo abrigo viral del invierno.

El abrigo blanco que arrasa en redes

En sus últimas historias, Vicky compartía varios momentos personales, pero lo que rápidamente captó la atención de sus seguidoras fue su abrigo de líneas puras firmado por Sportmax. Se trata del modelo Double-Faced Robe Coat, confeccionado en 100% lana virgen, con un patrón envolvente y un cinturón tipo cordón en color negro que aporta un contraste moderno sin restar delicadeza.

El look de Vicky. @vickymartinberrocal

La pieza, disponible en la web de MyTheresa por 800 euros, pertenece a la línea más refinada de Sportmax, caracterizada por reinterpretar los básicos del fondo de armario con un enfoque minimalista y urbano. En este caso, el diseño juega con una estructura limpia, hombros suaves y un largo generoso que estiliza la figura de manera instantánea.

Por qué este abrigo funciona tan bien en mujeres reales

Uno de los grandes aciertos del look de Vicky Martín Berrocal es que demuestra cómo un abrigo puede elevar un estilismo sencillo sin necesidad de artificios. El blanco “milk” ilumina el rostro, aporta sensación de orden y transmite esa mezcla entre calidez y poder que muchas buscan en sus looks de invierno.

La diseñadora lo combinó con un jersey de cuello vuelto y pantalones en la misma gama, construyendo un total look luminoso que encaja tanto en un plan relajado como en una jornada de trabajo. Además, el cinturón negro no solo marca ligeramente la silueta, sino que otorga un punto gráfico que evita que el blanco resulte demasiado plano.

Abrigo lana. Sportmax

Este tipo de abrigo es ideal para mujeres que priorizan la calidad, los tejidos nobles y la versatilidad. Funciona con jeans, con trajes de oficina, con vestidos de punto o incluso con propuestas más formales. Lo bueno del color blanco es que actúa como un neutral elevado: combina con todo y siempre suma sofisticación.

Un gesto de estilo y una historia personal detrás

En una de sus imágenes, Vicky aparecía abrazando a una amiga y escribía que había vivido “uno de los días más bonitos” de su vida. Esa emoción, junto a la naturalidad de las fotos, contribuyó a que el abrigo destacara aún más como ese tipo de prenda que acompaña momentos especiales.

La reacción fue tan grande que la propia Vicky tuvo que compartir la referencia exacta del abrigo para responder a la avalancha de mensajes. Y es que, cuando una pieza está bien hecha, es calentita, atemporal y sienta tan bien como esta, se convierte de forma casi automática en el capricho perfecto del invierno.