Las bermudas de invierno más elegantes de Zara que Vicky Martín Berrocal ha agotado en horas

Vicky Martín Berrocal lo ha vuelto a hacer. La empresaria y diseñadora, convertida en uno de los referentes de estilo más seguidos del país, ha compartido en su Instagram un conjunto de Zara que, literalmente, ha volado de la web. La pieza más comentada —y ya agotada— son unas bermudas largas en color chocolate que representan a la perfección la nueva sofisticación invernal: elegante, minimalista y con un guiño muy parisino.

Zara ha hecho de los básicos elevados su sello esta temporada, pero estas bermudas se han convertido en un éxito inesperado. Probablemente porque mezclan comodidad, cortes impecables y un tono marrón profundo que está dominando la moda este 2025.

El look viral de Vicky Martín Berrocal

En su publicación, Vicky aparece con un conjunto monocromático en marrón oscuro que muchas ya están intentando replicar. La propuesta está formada por:

Una camisa fluida del mismo tono, con cuello lazo y caída perfecta.

Las bermudas largas con pinzas, tiro medio y un diseño estructurado que estiliza la figura sin renunciar a la comodidad.Y, como toque final, unas botas altas de tacón, la combinación clave para llevar bermudas en invierno sin pasar frío y sin perder elegancia.

El look de Zara. @vickymartinberrocal

El gesto de Vicky de apostar por prendas sobrias, tonos tierra y siluetas largas confirma lo que las pasarelas ya adelantaron: este invierno, la sofisticación se construye desde la sencillez y desde la armonía cromática.

Por qué estas bermudas de Zara se han agotado

Las bermudas chocolate de Zara han triunfado por varios motivos. El primero es su patrón: pinzas marcadas, tejido ligeramente estructurado y un largo perfecto que llega justo por la rodilla. Esto permite llevarlas con botas altas —como hace Vicky— creando un look estilizado y 100% invernal.

El segundo motivo es el color. El chocolate es el tono estrella de la temporada. Elegante, cálido y más fácil de combinar que el negro, se ha convertido en el favorito de marcas premium y lujo. Ahora, Zara lo acerca a un precio asequible y en una prenda tan versátil que puede pasar del día a la noche sin esfuerzo.

Bermudas. Zara

Otro motivo es su capacidad para adaptarse a cualquier estilo. Con jersey de lana y mocasines, el look es preppy. Con camisa satinada y botas altas, resulta sofisticado. Con blazer oversize, se vuelve moderno y urbano. Y con abrigo largo camel, directamente se convierte en el outfit perfecto para la oficina.

La alternativa perfecta a los pantalones clásicos

Estas bermudas representan una alternativa fresca al pantalón recto o al wide leg que todas llevamos durante el invierno. Mantienen la estructura y la elegancia, pero aportan un twist inesperado que eleva cualquier conjunto. Son perfectas para quienes buscan un look diferente, favorecedor y funcional sin sacrificar estilo.

Zara las ofrecía por 59,95 euros, pero como suele ocurrir con todo lo que toca Vicky, ya están agotadas. Aunque la marca ha habilitado la opción “ver similares”, de momento no hay reposición confirmada.

Vicky confirma la tendencia del invierno

Con este estilismo, Vicky Martín Berrocal deja claro que las bermudas serán clave esta temporada. El combo bermuda + bota alta + camisa fluida es elegante, práctico y favorecedor para cualquier edad y tipo de cuerpo. Una apuesta moderna que rompe con la idea de que el invierno solo admite pantalones largos.

Y, como ya sabemos, cuando Vicky lleva algo… se agota. Estas bermudas chocolate no son la excepción: se han convertido en la prenda viral del momento y, probablemente, en el must-have más inesperado del armario invernal.