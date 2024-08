Aitana se despide de su gira mundial en Vigo (hasta diciembre) con un conjunto de efecto cuero repetido

Esta noche en Vigo se ha celebrado fiesta, así como revolución, en el concierto de Aitana. Desde que se anunció oficialmente la fecha de dicho espectáculo, los grandes seguidores de la cantante catalana no dudaron en hacerse con su entrada lo antes posible para evitar el peligro de quedarse sin ellas. Hasta ella misma no se pudo creer que 90.000 personas llenaran el Auditorio de Castrelos. Viene de triunfar en uno de sus festivales favoritos y más nostálgicos (puesto que fue el primero que fue con sus amigas con 18 años), como es el Arenal Sound, en el que no solamente impresionó con sus canciones y bailes, sino también por su look rompedor combinado con el collar de 20.000 dólares que le podría haber regalado Sebastián Yatra a Aitana. Esta vez, en la ciudad gallega ha vuelto a sorprender a sus seguidores con sus canciones más escuchadas y callando rumores de rupturas con el cantante colombiano, tal y como ya hizo en su concierto en dicho festival de música en Burriana. Antes de cantar 'Akureyri', la cantante dio un consejo a todos sus fans que podría indicar un pequeño guiño a su relación amorosa: "no permitáis que nadie os diga que nada es para siempre".

Obviamente, un momento icónico del espectáculo ha sido el estilismo de Aitana, que ya repitió en su anterior concierto en Pontevedra (pero, en negro). Hablamos de un conjunto de dos piezas de efecto cuero en rojo. Por un lado, se compone de un top de tirantes, con escote corazón, decorado con botones delanteros y con terminaciones en volantes. Por otro lado, tenemos el short muy corto, una prenda a la que Aitana se ha aficionado en sus conciertos y que está en tendencia, según nos han mostrado los desfiles de la Semana de la Moda. La artista no se ha olvidado del famoso collar de eslabones que ya llevó en el Arenal Sound (a juego con sus pendientes), así como sus botas altas de tacón de confianza. A lo largo de estos meses, en su gira ha ofrecido un sinfín de looks rompedores, llamativos y acordes con la estética de su disco 'Alpha', así como hemos analizado un cambio radical y una evolución estilística en su fondo de armario. Hasta ahora, la cantante catalana no tiene agendado ningún espectáculo hasta el 28 de diciembre en el estadio Santiago Bernabéu, espacio que ha vuelto a hacer sold out.

Aitana cierra (de momento) sus conciertos hasta diciembre, donde llenará de nuevo el estadio madrileño. Tenemos cero dudas y muchas pruebas de que ha revolucionado el Auditorio de Castrelos en Vigo con un look cañero, como ha hecho durante su gira 'Alpha'.