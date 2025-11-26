De Alba Flores a Lolita: los looks más potentes del estreno de 'Flores para Antonio'

La plaza de Callao vivió una de sus noches más especiales con la presentación de Flores para Antonio, el homenaje cinematográfico que recuerda la figura de Antonio Flores en el 30º aniversario de su muerte. Una premiere cargada de emoción, memoria familiar y, también, moda. Porque cada integrante del clan Flores, y también los Carmona, apostaron por looks que no solo hablaban de estilo, sino también de identidad, legado y personalidad.

Entre amigos, rostros conocidos y familiares, la alfombra roja se convirtió en un escenario donde el recuerdo al artista se mezcló con estilismos llenos de fuerza, desde propuestas vanguardistas hasta homenajes directos al imaginario flamenco que siempre ha acompañado al apellido Flores.

Alba Flores: la protagonista absoluta con un look rompedor

Si hubo un estilismo que marcó la noche, ese fue el de Alba Flores, que llegó de las primeras y acaparó el objetivo de todas las cámaras. La actriz apostó por un look completamente fiel a su estética: una paleta en blanco roto, volúmenes XXL y capas superpuestas que elevaban el conjunto a un terreno casi teatral.

Estreno de la película documental 'Flores para Antonio' Óscar Ortiz Europa Press

Llevó una gabardina tres cuartos con doble botonadura en negro, superpuesta sobre una chaqueta de diferentes largos, también en blanco, y un pantalón de tiro alto y corte recto que reforzaba el efecto monocromático. Debajo, un top negro de cuello halter que dejaba ver parte del pecho y aportaba un contraste rotundo. En los pies, botas negras que cerraban un look rotundo, potente y cien por cien ella.

Un estilismo que demuestra por qué Alba es uno de los iconos más personales del panorama nacional: arriesga, pero siempre con sentido.

Elena Furiase: elegancia sobria con un guiño flamenco

Elena Furiase, siempre impecable en alfombra roja, optó en esta ocasión por un look clásico, sobrio y perfectamente equilibrado. Apostó por un traje negro, formado por una americana corta y un pantalón recto de tiro medio y pierna ancha. Un conjunto limpio y atemporal que contrastaba con la elección de la blusa: una camisa blanca con lunares rojos y cuello subido, un detalle que no pasó desapercibido.

Estreno de la película documental 'Flores para Antonio' Óscar Ortiz Europa Press

Ese toque flamenco, tan característico del universo Flores, funcionaba como un diálogo directo con la memoria de su familia y, especialmente, con la herencia estética de Lola Flores, La Faraona. Un gesto estilístico lleno de intención.

Lolita Flores: negro absoluto con texturas y volúmenes

Lolita también se mantuvo en su registro más elegante apostando por un estilismo íntegramente negro, pero lleno de matices. Su look combinaba una chaqueta levita en terciopelo, un pantalón violeta oscuro con raya diplomática negra, un top brillante de cuello subido y una capa negra ribeteada en plata. Un outfit sofisticado, con guiños escénicos y perfecto para una noche tan especial para los suyos.

Estreno de la película documental 'Flores para Antonio' Óscar Ortiz Europa Press

Antonio Carmona, Mariola Orellana y Lucía Fernanda Carmona también acudieron al estreno, aportando calidez, cercanía y presencia. Con looks sobrios y elegantes, completaron una noche que no solo celebraba el cine y la música, sino el vínculo entre dos familias fundamentales del panorama cultural español.

La premiere de Flores para Antonio no fue solo un evento cinematográfico: fue una celebración de identidad. Cada estilismo contó una historia, cada prenda habló de raíces, y cada aparición sobre la alfombra roja recordó que la moda también puede ser una forma de homenajear, de emocionar y de mantener vivo un legado.