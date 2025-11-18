Elena Furiase habla de su relación con su prima, Alba Flores: "Su documental ha sido como abrir una herida"

El próximo 28 de noviembre llegará a las salas de cine españolas “Flores para Antonio”, el documental creado por Alba Flores en homenaje a la historia de su padre. Una producción en la que ha participado buena parte de la mediática saga y que no ha supuesto solo un proyecto artístico, sino una suerte de recorrido por sus propios anales que les ha servido para sanar viejas heridas.

A lo largo del largometraje, los Flores se sinceran sobre temas sobre los que, hasta ahora, no se habían pronunciado públicamente o ni siquiera entre ellos. Temas dolorosos que decidieron cubrir con un tupidovelo pero que ahora abordan desde la verdad que les caracteriza.

Una de las participantes en el documental es Elena Furiase, hija de Guillermo Furiase y Lolita Flores, o sea, prima de Alba Flores. En su paso por el programa de La 2 “Culturas 2”, la actriz se ha sincerado sobre los sentimientos que se despertaron en ella al recordar episodios complicados de la familia, como la muerte de su tío Antonio, que le pilló cuando ella era solo una niña. Además, se ha mostrado muy emocionada al describir lo unida que está no solo a su prima Alba, sino también al resto de primos.

“Tenemos un grupo en WhatsApp que se llama ‘hermanos primos’, en lugar de primos hermanos, porque nos hemos criado como hermanos. Alba y yo somos hermanas, prácticamente. De pequeñas vivimos muchas cosas y no éramos tan conscientes. Yo no era tan consciente de la muerte de mi tío Antonio… No lo sufrí tanto como ‘se ha ido mi tío’, porque tenía seis años, sino más como ‘mi prima no tiene papá’, y esa era mi pequeña angustia”, comienza diciendo Furiase en el formato del ente público.

No fue hasta que maduró y se convirtió en la mujer que es hoy cuando se percató de lo que realmente significaba la muerte de su tío. Antonio Flores se había ido y no iba a volver nunca. “Fue muy repentino. Al gran artista que era y lo buena persona que era lo he ido conociendo con los años”, explica.

Para ella y el resto de la familia, participar en este documental desarrollado de su prima “ha sido como una constelación familiar”, y agradece a Alba Flores que les haya regalado “un viaje que ha abierto una herida pero que a la vez la ha sanado. Sobre todo para ella, pero de rebote nos toca a todos. Especialmente a mi madre y a mi tía, que junto con Alba, mi tía Ana y mi abuelo, fueron las que más sufrieron la pérdida de mi tío Antonio”.