Las alpargatas de maxi cuña también son para los looks elegantes de las mujeres +60 este verano, palabra de Cristina Cifuentes

Cristina Cifuentes se convirtió en una de las protagonistas inesperadas de la alfombra verde durante la premiere madrileña de Jurassic World: El Renacer, celebrada anoche en la capital. Con un estilismo fresco, vibrante y veraniego, la expresidenta de la Comunidad de Madrid dejó claro que la elegancia no entiende de edad ni de convencionalismos.

Este estilismo de Cristina confirma que la moda no tiene edad y que el mix de tejidos satinados con calzado tradicional como las alpargatas puede ser una combinación ganadora para las noches de verano. Pero no solo ella, también María Pombo acaparó todas las miradas en la premiere madrileña de Jurassic World: El Renacer, apostando por un look relajado, bohemio y absolutamente veraniego que tiene como protagonista a la prenda que promete dominar el street style esta temporada: los pantalones bombachos.

Las alpargatas de maxi cuña de Cristina Cifuentes

Para la ocasión, Cifuentes apostó por un vestido satinado de tono verde esmeralda con cuello halter cruzado, una de las siluetas más favorecedoras para las noches estivales. El tejido fluido y con caída aportaba movimiento y sofisticación al conjunto, además de ser una opción comodísima y fresquita para los eventos de verano. El look lo completó con unas alpargatas de cuña en tono natural, con tiras cruzadas y plataforma de esparto. Un calzado que cada vez gana más peso en los estilismos de invitada e incluso en las alfombras rojas, y que en su caso demostraba que también pueden ser elegantes pasados los 60. Porque sí, las alpargatas también son para las mujeres maduras que quieren ir cómodas sin renunciar al estilo.

El look de Cristina Cifuentes. Gtres

Como accesorios, sumó unos pendientes dorados llamativos, un clutch de mano con pañuelo estampado y un beauty look natural con la melena suelta ondulada y un maquillaje que enfatizaba la mirada.