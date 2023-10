Amelia Bono combina con sandalias (en octubre) el vestido de invitada ideal que llevaremos con botas cuando llegue el frío

Amelia Bono no solo es experta en enamorarnos con los estilismos más casuales con los que arrasar en el día a día (y en alegrarnos las mañanas cada vez que entramos a Instagram y vemos sus videos más motivadores), también es toda una profesional en conquistarnos con los looks de invitada ideal más versátiles favorecedores e ideales a cualquier edad. En esta ocasión, la influencer nos ha regalado el look más veraniego de octubre con el vestido más elegante que ha combinado con sandalias planas, para relajarlo, y con un maxi collar de bolitas blancas de diferentes tamaños, para aportarle un toque más boho y étnico al outfit.

Amelia Bono se ha decantado por el vestido Simonav Magnolya de la firma La Folie. Un diseño ideal, que nos recuerda mucho a este con el que Eugenia Martínez de Irujo se convertía en la invitada más estilosa del bautizo de la segunda hija de los duques de Huescar. Se trata de una prenda sencilla, con estampado étnico y diseñada como un modelo recto con cuello redondo, manga larga y largo midi.

Vestido Simonav, de La Folie (248€)

Vestido Simonav La Folie

Un estilismo de lo más ideal que no dudaremos en copiarle para ponernos ahora con sandalias y también con una blazer de color negro y con unas botas para cuando llegue el frío.