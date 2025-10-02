Ni Roma ni Nueva York: Londres tiene las mejores pizzas del mundo

En Londres ha nacido un nuevo concepto que desafía cualquier ortodoxia culinaria: la «pizza estilo Londres». Se trata de una corriente que rehúye las normas estrictas y se define por su libertad para fusionar tradiciones, empleando ingredientes de calidad con una audacia hasta ahora desconocida en la capital británica. Más que una receta, es una auténtica declaración de intenciones que prioriza los locales independientes y los precios asequibles para el gran público.

De hecho, esta revolución gastronómica ha encontrado su mejor aliado en un lugar inesperado: los pubs. Estos establecimientos se han convertido en la lanzadera perfecta para muchos pizzeros emprendedores, que operan dentro de locales ya consolidados. Este sistema les ha permitido presentar sus creaciones con un modelo de negocio de bajo riesgo, transformando ideas nacidas en cocinas domésticas en negocios viables que hoy compiten de tú a tú con las grandes cadenas.

Curiosamente, el germen de este cambio se encuentra en el confinamiento de 2020. Con la hostelería cerrada, muchos cocineros empezaron a experimentar en casa, perfeccionando masas y buscando sabores que rompieran con los cánones napolitanos. Esa efervescencia sentó las bases de la vibrante escena actual, un fenómeno del que se ha hecho eco el medio GQ.

El gran damnificado de esta transformación ha sido el estilo napolitano, que dominó la ciudad durante más de una década. La cadena Franco Manca, que desde 2008 popularizó la fórmula de masa fina y bordes aireados, ha visto cómo su hegemonía se desvanece, marcando el fin de un largo reinado. La empresa, adquirida por un conglomerado japonés en 2023, ha quedado relegada por una nueva ola de pizzerías independientes.

La pizza napolitana cede el testigo a los sabores de América

Por ello, no es de extrañar que el cambio de paradigma ya se refleje en las guías especializadas. Según la prestigiosa TimeOut, al menos quince de las veinte mejores pizzerías de Londres basan ahora su propuesta en las recetas que triunfan en Estados Unidos. Los estilos de Nueva York, Detroit o New Haven se han impuesto con fuerza, desplazando la tradición italiana que durante tanto tiempo fue la referencia indiscutible.

En definitiva, la escena culinaria londinense, que alberga cerca de mil pizzerías, ha vivido una transformación profunda. La ciudad ya no se limita a importar y replicar estilos, sino que ha desarrollado una identidad propia, mestiza y dinámica. Esta nueva generación de pizzeros ha conseguido redefinir el mapa gastronómico de la capital británica, demostrando que la innovación, a veces, sabe mejor que la tradición.