Amelia Bono se vuelve a pasar el juego de la moda desde el Caribe con este precioso bikini con maxi flor que necesitamos ya

Amelia Bono sigue disfrutando de su Semana Santa en el paraíso, y nos sigue dejando looks en traje de baño que son una maravilla. Si ayer rompía Instagram con el bañador rojo asimétrico de Zara que mejor sienta, hoy lo hace con este bikini marrón con maxi flor que aún no hemos descubierto de dónde es, y necesitamos que la hija de José Bono nos lo chive ya de ya. Mientras en la gran parte de España, la lluvia o la nieve es protagonista con esta borrasca, Amelia Bono está disfrutando del verano eterno junto a sus cuatro hijos en Cayo Levantado. Eso sí, la parte buena es que nos está inspirando para este verano 2024 con todos los looks que ha metido en su maleta. Desde faldas, a vestidos, monos con la espalda al descubierto, el bañador asimétrico de nueva colección de Zara en rojo, y ahora este bikini con el que presume de tipazo. Cayo Levantado, es un islote en la bahía de Samaná, que pertenece administrativamente a la Provincia de Samaná, al noreste de la isla Santo Domingo en la República Dominicana. Se trata un destino turístico conocido en ese país, y ahí es donde ha decidido viajar Amelia Bono esta Semana Santa, para cargar pilas en estos días sin colegio de sus hijos.

Las flores 3D vuelven a ser tendencia esta temporada, también en ropa de baño, y Amelia Bono nos lo deja claro desde el Caribe. No solo aparecen estampadas en vestidos o faldas, sino que alcanzan un estatus escultórico en diseños 3D maximalistas, espectaculares e incluso artísticos. Ahí están, por ejemplo, las sandalias de Loewe en las que el tacón es una rosa o los tops de Blumarine cuajados de flores en relieve que inundan el escote, y este bikini marrón de Amelia que aún no hemos descubierto de que marca es. Entre tantas flores a escala real, los bañadores también han sucumbido a su encanto. La diseñadora Magda Butrym, favorita de influencers y expertas en moda, tiene parte de la culpa. Su colección de bikinis y trajes de baño lleva varias temporadas está repleta de grandes flores con las que es imposible pasar desapercibida en la playa o la piscina.

Un posado en bikini desde República Dominicana con el que Amelia Bono ha revolucionado Instagram con este traje de baño marrón con maxi flor blanca, tanto en el top del bikini como en la braguita. Y nosotras solo vamos a decir una cosa, necesitamos saber dónde poder comprarlo.