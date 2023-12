Sassa de Osma se viste de Olivia Palermo con la bomber española más deseada por las chicas pijas de Madrid

Noche de evento de moda en Madrid, y Sassa de Osma no se lo ha querido perder. Y es que Olivia Palermo ha celebrado un cóctel nocturno navideño en el palacio del Conde de Bornos para presentar su colección más navideña junto a la firma española Scalpers. Hablamos de su colección cápsula diseñada junto a la ‘it-girl’ neoyorquina por excelencia Olivia Palermo. La colección mezcla el estilo sofisticado y elegante de Olivia con el ADN rebelde y desenfadado de Scalpers con el propósito de vestir a las mujeres durante estas fiestas. Un evento que no se han querido perder desde Mafalda de Bulgaria, Rocío Laffón, Lulu Figueroa o Juan Avellaneda, todos vestidos de la marca. Pero sin duda, nosotras nos hemos enamorado del look de Sassa de Osma con la bomber que las chicas más pijas de Madrid van a pedir por Navidad.

La cápsula se compone por un total de ocho looks, formados por prendas con un toque festivo con las que brillar estas Navidades. Destaca, por ejemplo, una cazadora tipo bomber con aplicaciones de cristalería que promete convertirse en uno de los best-seller y que es la que ha elegido Sassa de Osma para esta noche de celebración en Madrid, y la ha combinado con una falda plisada roja y camiseta blanda, en un perfecto look premamá de lo más fashion.

Sassa de Osma con look de Scalpers. Gtres

Chaqueta bomber cristales, de Scalpers (239 euros)

Bomber cristales. Scalpers

La colección también cuenta con otras prendas con carácter más casual pensadas para combinarse entre sí y aportar la versatilidad de Scalpers a las piezas más sofisticadas. En definitiva, estas Navidades llega la colaboración más especial de Scalpers con con carácter neoyorkino y llena de piezas especiales que luciremos en los eventos de este fin de año.