Así es cómo la Infanta Elena ha conseguido un estilo clásico, formal e irrefutable a sus 61 años

No nos olvidemos de que la Infanta Elenasiempre ha sido considerada como una de las royals más fashionistas de nuestro país. Porque de toda la vida ha utilizado la moda como una manera de expresión, así como un juego con el que divertirse, además de que se ha atrevido a llevar tendencias que nadie se ha atrevido a llevarlas antes. Desde su infancia, se ha convertido en toda una fuente de inspiración para todas las mujeres de todas las edades, tanto en los looks del día a día como en los destinados a eventos. Aunque en la actualidad veamos a la hija mayor de los Reyes Eméritos Juan Carlos y Sofía recurrir a prendas básicas y neutras de fondo de armario, desde sus inicios en este sector ha sido toda una amante de los colores llamativos y los estampados exuberantes con toques españoles. Ha protagonizado momentos icónicos en los que ha marcado un antes y un después en la moda española, dándonos a conocer las tendencias de cada momento correspondiente. Sobre todo, haciendo referencia entre la década de los 80 hasta los 90, en la que encontramos los looks de la Infanta Elena más conocidos, así como comentados. Uno de los estilismos más reconocidos de la monarca son los trajes de dos piezas en colores pasteles que recuerdan a los más confiados de Diana de Gales, sin mencionar su colección de bolsos de lujo más deseados (como los modelos Saddle o Lady Dior de la firma francesa).

Ya estemos hablando de las vestimentas de Elena de Borbón casuales o de invitada, todas tienen un detalle en común: el estilo clásico. A lo largo de los años hemos observado a una monarca con distintos gustos a la hora de vestir o preferencias en prendas, pero siempre con una estética permanente que le caracteriza. Lo confirmamos a través del uso de cortes tradicionales, así como la presencia de ítems elegantes, de alta calidad y tonalidades neutras y combinables. Cada una de sus propuestas estilísticas están cuidadas minuciosamente y protagonizadas con un mensaje con declaración de intenciones, así como con un gran apoyo a la moda española, de la misma manera que también lo hace recurrentemente la Reina Letizia. Sobre todo, encontramos a diseñadores del calibre como Lorenzo Caprile o Petro Valverde. No obstante, también ha confiado en otras personalidades internacionales como Dior, Christian Lacroix o Chanel.

Los estilismos icónicos de la Infanta Elena

A sus 61 años, la Infanta Elena se ha proclamado como toda una referente en el estilismo clásico. Teniendo en cuenta que ha tenido una evolución notable en su fondo de armario a lo largo de los años, en la actualidad sigue siendo toda una fuente de inspiración para todas las mujeres de todas las edades. Predominan los trajes de chaqueta, las camisas sofisticadas, los pantalones fluidos o los vestidos de corte recto (sin olvidarnos de tu accesorio fetiche, como es el sombrero). En homenaje al cumpleaños de la Infanta Elena este 20 de diciembre, repasamos los looks más clásicos de los últimos años.

Con el accesorio con toque español más confiado

Infanta Elena. Gtres

La Infanta Elena apoya a la moda española a través de distintas maneras, como de estampados o accesorios. Uno de los más recurrentes en sus estilismos son los mantones en distintas tonalidades que dan un toque sofisticado y distintivo.

Sus trajes sastres de alta calidad más socorridos

FILE - In this Wednesdday, April 16, 2008 file photo, Spain's Princess Cristina, left and Princess Elena, listen to the Spanish national anthem during a ceremony, upon their arrival for the opening of the Spanish Parliament, after Jose Luis Rodriguez Zapatero's Socialist Party won the general elections on March 9, in Madrid. The sisters of Spanish King Felipe VI have acknowledged on Wednesday, March 3, 2021, that they were administered COVID-19 vaccines during a visit to the United Arab Emirates. In a statement published by a Spanish newspaper, the Infantas Elena and Cristina said that they were “offered the possibility” of receiving vaccines while in Abu Dhabi to visit their father and former monarch, Juan Carlos I. (AP Photo/Daniel Ochoa de Olza, File) Daniel Ochoa de Olza Agencia AP

Siempre hemos visto a la monarca presumir de los trajes masculinos más favorecedores y clásicos de su fondo de armario. Los encontramos en distintos colores, pero los neutros son los que más predominan en sus apariciones públicas.

Los estilismos con estampados étnicos y explosiones de color

Infanta Elena. Gtres

Entre los trajes de la Infanta Elena, también recurre a aquellos más distintivos, así como con mucha personalidad. Entre ellos, hemos seleccionado este estilismo que llama la atención tanto por el uso del estampado étnico del pantalón como la explosión del color tanto de la americana como del top.

Los trajes masculinos monocolor al estilo más Letizia

Infanta Elena. Gtres

También, los trajes monocolor son uno de los imprescindibles de la royal española que otorga un plus de sofisticación en cualesquiera de sus eventos de relevancia.

La blazer estructurada más colorida

Infanta Elena. Gtres

Y cuando hablamos de la recurrencia de los colores en las vestimentas de la Infanta Elena nos referimos a esta blazer estructurada de Christian LaCroix que no deja indiferente a nadie. No cabe duda de que es una de las joyas de su vestidor.

El espectacular diseño de Lorenzo Caprile para la boda de Victoria de Suecia en 2010

Infanta Elena. Gtres

Hablamos de uno de los looks de la Infanta Elena más famosos. Se trata de un diseño de Lorenzo Caprile con el que deslumbró en la boda de Victoria de Suecia en 2010 con un claro guiño a la moda de nuestro país.

El estampado de lunares más sofisticado y favorito de la Infanta Elena

Infanta Elena. Gtres

Al estilo más Diana de Gales, la madre de Victoria Federica acaparó todas las miradas en la boda de Teodora de Grecia y el abogado Matthew Kumar. Como una buena amante del print, se presentó con un vestido de corte camisero de lunares XXL que protagoniza mangas francesas con solapas, voluminosa falda y cuello estructurado.

Los broches de flores recurrentes en sus estilismos

Infanta Elena. Gtres

Muchos de sus estilismos no pasan desapercibidos gracias al recurrente uso de los broches en forma de flor. Los añade en tops, camisas o chaquetas, pero, sobre todo, los vemos en las americanas en todas sus versiones. Un accesorio que siempre tiene en cuenta para jugar con sus looks.

El abrigo de corte masculino del que cada invierno presume

Infanta Elena. Gtres

No podíamos pasar la oportunidad de destacar uno de los abrigos de estilo clásico más esenciales. Además de los plumíferos, también se trata de uno de sus aliados más importantes durante el invierno para combinar con un sinfín de propuestas estilísticas.

Tenemos claro que la Infanta Elena se ha convertido a sus recién cumplidos 61 años en una de las mujeres con estilismo clásico más referentes. Asimismo, tanto los estilismos de su juventud como los de la actualidad, son una inspiración a la hora de vestir.