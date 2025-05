Austria conquista Eurovisión 2025 con un 'total look' con personalidad: el estilismo cañero de JJ que no ha dejado indiferente a nadie

Ganar Eurovisión no solo es entrar en la historia del festival con tu canción, si no con tu estilismo que siempre será recordado. Esta noche el micrófono de cristal ha sido para Austria consiguiendo 436 puntos (258 puntos por parte del jurado profesional de cada país y 178 puntos a través del televoto). Pero Eurovisión es conocido por su larga trayectoria musical (y encumbrar a artista como Celine Dion o Abba), pero además de eso, por sus increíbles looks. Cientos de concursantes estudian durante meses sus propuestas creativas y eso incluye sus estilismos, una parte crucial de la puesta en escena. Y esta noche nos lo han vuelto a dejar claro, desde nuestra Melody a Chanel dando la puntuación como portavoz de España.

En 2021 fue el año de Maneskin, el grupo italiano que ganó el certamen de ese año, y no es para menos, pues tanto como con su canción, Zitti E Buoni, como con sus looks, demostraron al público que la originalidad acaba ganando. Los artistas lucieron diseños de Etro, firma italiana conocida por sus diseños bohemios. Para la actuación, el grupo optó por la sensualidad y la estética rockera, dos aspectos que les hicieron consolidarse como los más arriesgados de la edición. Y en esta edición de Eurovisión 2025, no ha sido menos.

El look de JJ, representante de Austria, para ganar Eurovisión 2025

Austria ha vuelto a hacer historia en Eurovisión 2025 gracias a Johannes Pietsch, bajo el nombre artístico de JJ, el artista que ha conquistado Europa con su icónico y sorprendente tema Wasted Love escrito por el artista junto con Teodora Špirić y Thomas Thurner. Un joven de 24 años con formación clásica en la Ópera Estatal de Viena que ha destacado con una canción del género ópera-pop que habla sobre los amores no correspondidos. Junto con esta, le acompañaba una puesta en escena minimalista y exenta de atrezo a bordo de un velero en blanco y negro donde la protagonista ha sido su propia y espectacular voz.

Switzerland Eurovision Song Contest ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Desde su primera aparición en las semifinales, JJ captó la atención del público a causa de la cautivadora voz que ha dejado sin habla a todos los espectadores. Una vez más se demuestra que con tan solo la voz existe la capacidad captar la atención de todos, así como de ganar nuestro corazón. El look de JJ en Eurovisión 2025 ha estado a cargo de Teemu Muurimäki, conformado por un total look en negro de camisa de manga corta y pantalones anchos adornados de tachuelas y zapatos básicos. También, lo ha acompañado de una chaqueta larga a juego.

Switzerland Eurovision Song Contest ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Austria es la ganadora de Eurovisión 2025, con ello suma su tercer triunfo tras haber alcanzado la victoria en 1966 con Udo Jürgens y en 2024 con Conchita Wurst. Por debajo de este país, se posiciona Israel como segunda posición y Estonia como tercera. El estilismo de JJ ya se perfila como uno de los más memorables de la historia del certamen, demostrando que la personalidad con el toque cañero puede ser una fórmula ganadora.