Ayuso vuelve a ser la más elegante de la jornada con un 'total look' negro de su marca catalana favorita

Ayuso empezaba la semana con un look digno de las que más saben de moda con unas botas Dr. Martens. Y, como toda mujer que domina el arte de vestirse para cada ocasión con maestría, ha cerrado la semana laboral con una elección de estilo completamente diferente, sofisticada y rotundamente elegante. La Presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a demostrar que es una de las políticas españolas más elegantes en la actualidad, apostando por el negro, un color que nunca decepciona y que siempre es sinónimo de sofisticación.

La cita que la ha llevado a lucir este impecable conjunto en Tres Cantos no es menor. Díaz Ayuso ha visitado la planta biotecnológica de la farmacéutica alemana Merck, que este año celebra cien años de historia en España. Durante el recorrido, Ayuso conoció de cerca el trabajo de estas instalaciones, clave en la producción y exportación de tratamientos de fertilidad, de los cuales el 80% se destina a nivel mundial. En sus 35 años en la localidad tricantina, Merck ha impactado en la vida de más de 50.000 pacientes gracias a los 30 millones de dosis de hormonas de crecimiento generadas en este centro.

Camisa strech con vivo contraste, de Lola Casademunt (rebajada a 57,95 euros)

Camisa strech con vivo contraste Lola Casademunt

Para esta ocasión, Ayuso no solo ha elegido un look formal, sino que ha sabido adaptarlo al evento, apostando por una de sus marcas de referencia, la firma catalana Lola Casademunt. La camisa negra que luce, de corte ejecutivo y detalles de ribetes blancos en contraste, es una pieza que, aunque sobria, refleja su personalidad segura y su apuesta por la moda nacional. No es la primera vez que la vemos con esta prenda la Presidenta ya la llevó en el pasado mes de octubre, durante el concierto de Manuel Turizo en Madrid con motivo del Día de la Hispanidad. Esta camisa, con botones dorados que añaden un toque de brillo al conjunto, actualmente se encuentra rebajada en más de un 50%, un detalle que sin duda será un incentivo si quieres imitar el estilo de la madrileña sin romper el presupuesto.

Ayuso completó su look con unos pantalones negros de corte recto, que alargan visualmente su figura y aportan esa elegancia que tan bien sabe transmitir en eventos de este tipo. La elección de mantener el total look en negro es, además, una lección de estilo para las que buscan opciones versátiles y sofisticadas. Su peinado, un recogido bajo ligeramente deshecho, refuerza el aire de naturalidad y cercanía que caracteriza su imagen pública, alejándose del exceso de formalidad y logrando una apariencia que es a la vez profesional y moderna.

Detalle look Ayuso. @comunidadmadrid

Este estilismo, en resumen, es una muestra de cómo Ayuso ha sabido encontrar en la moda un recurso para comunicar su identidad. Al elegir marcas 'made in Spain' y prendas que combinan funcionalidad con estilo, transmite un mensaje de confianza y elegancia sin esfuerzo, consolidándose como un referente de moda en el ámbito político.